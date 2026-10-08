כולנו ראינו את זה. אדם רגיל, בלי הכשרה ובלי ניסיון בהטסה, תפס את ההגה מול סכנה ממשית בלב השמיים והציל טיסה שלמה מאסון. הסיפור מעורר בנו התפעלות, ואז עולה השאלה: ואני? מה כבר יכול אדם רגיל לשנות בעולם?
המשפיע הרב אשר פרקש מחבר את ההצלה המופלאה בחג הסוכות לפרשת בראשית, ולרגע שבו כולנו חוזרים מהחגים אל השגרה. מה אנחנו לוקחים איתנו אל השנה החדשה, כשההתעוררות של תשרי פוגשת שוב את טרדות היומיום?
בשיעור, לפרשת בראשית:
- למה נברא האדם יחידי, כששאר הנבראים נבראו בהמוניהם?
- מה באמת מחייב אותנו המשפט ״בשבילי נברא העולם״?
- נס משמים או גבורה אנושית — האם צריך לבחור ביניהם?
- מדוע חזקיהו המלך לא נעשה משיח, למרות הנס הגדול שזכה לו?
- ומה מלמד אותנו יונה הנביא, שיורד לישון דווקא כשהים סוער?
הרב פרקש משתף דברים ששמע מהרבי מליובאוויטש בהתוועדויות חודש תשרי תשמ״ז, לפני ארבעים שנה — דברים שמקבלים משמעות מיוחדת בעקבות האירועים האחרונים.
"כפי שעומדים בשבת בראשית, כך עוברת כל השנה".
צפו עכשיו, וצאו לשנה החדשה עם הידיעה כמה כח טמון בכל אחד מאיתנו.