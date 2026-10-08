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כולנו ראינו את זה. אדם רגיל, בלי הכשרה ובלי ניסיון בהטסה, תפס את ההגה מול סכנה ממשית בלב השמיים והציל טיסה שלמה מאסון. הסיפור מעורר בנו התפעלות, ואז עולה השאלה: ואני? מה כבר יכול אדם רגיל לשנות בעולם?