ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (חמישי) להפגנות הסוערות של הפלג הירושלמי שהתקיימו בכניסה לירושלים ובבני ברק, במהלך כנס שערך יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקראת הבחירות בבנייני האומה בירושלים.

"בצלאל, ראה הוזהרת, ניגוד עניינים", פנה נתניהו לסמוטריץ' מעל הבמה. "יש כאן הרי פעילות יזומה ידועה, כולל שחלק מכם לא הספיקו להגיע בגלל החסימות. הן לא מייצגות את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן, שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים, היעוץ המשפטי, פלג קיצוני של..."

בקהל אמרו "קפלן", ונתניהו קיבל את הדברים. "כן, קפלן", אישר ראש הממשלה.

"אבל זה לא ישכנע אף אחד, אנחנו יודעים את האמת, והאמת היא שיש לנו גוש ענק שנלחם על עתיד ארץ ישראל ועתידה של מדינת ישראל", הוסיף נתניהו.

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דבריו של ראש הממשלה הגיעו על רקע הפגנות סוערות שהתקיימו היום בירושלים ובבני ברק במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות. ההפגנות, שנערכו בהוראת מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הובילו לחסימות כבישים ועימותים עם כוחות המשטרה.

מפלגת ש"ס פרסמה היום הודעה חריגה בה טענה כי מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. "המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ״שית", נמסר מש"ס.