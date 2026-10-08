תקופה קצרה לאחר התמנותו של הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר מסאטמר, כאב"ד החסידות בשכונת קריית 'ייטב לב', קבע הרב החדש את משכנו בקרייה החדשה שנוסדה על ידי אביו הגדול.

עם הגעתו של הגה"צ האב"ד לעיירה החדשה, קידמו את פניו בני הקהילה בקול שירה וזמרה במעמד קבלת פנים מרוממת ברחובה של עיר. טרם הגעתו, עמלו פרחי החסידים לקשט את כל רחובות העיירה בכרזות וקישוטים וכל העיירה לבשה חג לקראת הגעתו של הרב החדש, כאשר מאות ילדי חמד מקדמים את פניו בשירה אדירה.

בהמשך, נכנס הרב למשכנו החדש, קבע מזוזה בפתחו והסב למסיבת "לחיים" מצומצמת עם ראשי הקהילה. לאחר מכן, הגיע האב"ד החדש אל היכל בית המדרש החדש לתפילת ערבית, ולאחריה עברו קהל חסידי הקהילה הנרגשים לברכת "שלום עליכם".