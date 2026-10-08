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בָּרוּךְ הַבָּא

מנער ועד זקן; כל תושבי העיירה הנרגשים יצאו לקדם את פני הרב החדש

בהתרגשות דקדושה קידמו תושבי 'קריית ייטב לב' בארה"ב, את פני הרב החדש, הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר, אשר התמנה לפני תקופה קצרה ע"י אביו לכהן פאר כרב העיירה | עם הגעתו קידמו את פניו כל תושבי העיר ברוב כבוד | צפו בגלריה (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)

תקופה קצרה לאחר התמנותו של הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר מסאטמר, כאב"ד החסידות בשכונת קריית 'ייטב לב', קבע הרב החדש את משכנו בקרייה החדשה שנוסדה על ידי אביו הגדול.

עם הגעתו של הגה"צ האב"ד לעיירה החדשה, קידמו את פניו בני הקהילה בקול שירה וזמרה במעמד קבלת פנים מרוממת ברחובה של עיר. טרם הגעתו, עמלו פרחי החסידים לקשט את כל רחובות העיירה בכרזות וקישוטים וכל העיירה לבשה חג לקראת הגעתו של הרב החדש, כאשר מאות ילדי חמד מקדמים את פניו בשירה אדירה.

בהמשך, נכנס הרב למשכנו החדש, קבע מזוזה בפתחו והסב למסיבת "לחיים" מצומצמת עם ראשי הקהילה. לאחר מכן, הגיע האב"ד החדש אל היכל בית המדרש החדש לתפילת ערבית, ולאחריה עברו קהל חסידי הקהילה הנרגשים לברכת "שלום עליכם".

קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאב"ד קרית יטב לב (צילום: באדיבות המצלם)

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