פחות משלושה שבועות ליום הבוחר, התכנס פאנל 'ליל שישי' באולפן 'כיכר השבת' בהגשת ישי כהן לסיכום שבוע סוער במיוחד במערכת הפוליטית.

חברי הפאנל - יוסי סרגובסקי, ממגישי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא' ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג – ניתחו לעומק את הנושאים הבוערים שעל סדר היום.

חידוש המעצרים וההפגנות הסוערות

בפתח הדיון עמדה החלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להורות לצה"ל לחדש את מעצרי תלמידי הישיבות.

ההוראה הובילה לגל מעצרים בפועל ולגל הפגנות סוערות בעקבותיהם. חברי הפאנל ציינו כי במהלך זה הצליחה היועמ"שית להחזיר את הסוגיה החרדית למרכז השיח הציבורי, דווקא לאחר שבועות שבהם הצליח ראש הממשלה נתניהו לשלוט בסדר היום. הדיון התמקד בשאלה עד כמה החזרת הנושא למרכז הבמה תפגע בכוחו של גוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט.

מלחמת הסקרים והקרב על ה-61

בהמשך התוכנית עברו המשתתפים לנתח את משחקי הסקרים של השבוע האחרון. הפרשנים עמדו על הפערים הניכרים בין המכונים השונים ודנו בסיכויים הריאליים של גוש נתניהו להגיע לקו הכיסופים של 61 מנדטים לקראת יום ההצבעה.

ההתרסקות הדרמטית של עופר וינטר

חלקו האחרון של הדיון הוקדש להתרסקותה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר. בסקר 'חדשות 12' שנערך השבוע צללה המפלגה אל מתחת לאחוז החסימה וקיבלה פחות משני מנדטים. חברי הפאנל ניתחו את הסיבות לנפילה החדה ואת המשמעויות שלה לקמפיין של וינטר.