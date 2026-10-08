 דלג לתוכן הראשי
פאנל סוער באולפן | צפו

היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי

פחות משלושה שבועות לבחירות, הוראת היועמ"שית לחידוש מעצרי תלמידי הישיבות וההפגנות הסוערות החזירו את הסוגיה החרדית למרכז סדר היום הפוליטי • האם דרמת המעצרים תפגע בגוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט, מה באמת אומרים הסקרים האחרונים והאם עופר וינטר בדרך אל מחוץ לכנסת? • חברי הפאנל  יוסי סרגובסקי, אבי וידרמן, אברהם קרויזר ואבי גרינצייג בדיון נרחב באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן (אולפן)

אל
אולפן ליל שישי
כיכר השבת |
2
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

פחות משלושה שבועות ליום הבוחר, התכנס פאנל 'ליל שישי' באולפן 'כיכר השבת' בהגשת לסיכום שבוע סוער במיוחד במערכת הפוליטית.

חברי הפאנל - יוסי סרגובסקי, ממגישי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא' ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג – ניתחו לעומק את הנושאים הבוערים שעל סדר היום.

חידוש המעצרים וההפגנות הסוערות

בפתח הדיון עמדה החלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להורות לצה"ל לחדש את מעצרי תלמידי הישיבות.

ההוראה הובילה לגל מעצרים בפועל ולגל הפגנות סוערות בעקבותיהם. חברי הפאנל ציינו כי במהלך זה הצליחה היועמ"שית להחזיר את הסוגיה החרדית למרכז השיח הציבורי, דווקא לאחר שבועות שבהם הצליח ראש הממשלה נתניהו לשלוט בסדר היום. הדיון התמקד בשאלה עד כמה החזרת הנושא למרכז הבמה תפגע בכוחו של גוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט.

מלחמת הסקרים והקרב על ה-61

בהמשך התוכנית עברו המשתתפים לנתח את משחקי הסקרים של השבוע האחרון. הפרשנים עמדו על הפערים הניכרים בין המכונים השונים ודנו בסיכויים הריאליים של גוש נתניהו להגיע לקו הכיסופים של 61 מנדטים לקראת יום ההצבעה.

ההתרסקות הדרמטית של עופר וינטר

חלקו האחרון של הדיון הוקדש להתרסקותה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר. בסקר 'חדשות 12' שנערך השבוע צללה המפלגה אל מתחת לאחוז החסימה וקיבלה פחות משני מנדטים. חברי הפאנל ניתחו את הסיבות לנפילה החדה ואת המשמעויות שלה לקמפיין של וינטר.
ישי כהןאבי וידרמןאברהם קרויזראבי גרינצייגאולפן ליל שישיבחירות 2026

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר