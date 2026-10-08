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גילויים דרמטיים

איזנקוט חושף: השאירו על קבר בני הודעה מאיימת, התלבטתי מה לעשות

יו"ר ישר! חושף מכתב איומים שהושאר על קבר בנו גל ז"ל • האשמות חמורות: נתניהו זייף דוחות ומסר גרסאות כוזבות | ריאיון דרמטי (פוליטי מדיני)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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גדי איזנקוט (צילום: משה שי/FLASH90)

בריאיון נרחב שיתפרסם מחר ב"מוסף לשבת" של "ידיעות אחרונות", חשף יו"ר מפלגת "ישר!" ורב-אלוף במיל' גדי איזנקוט כי אלמונים הניחו הודעה מאיימת על קבר בנו, גל איזנקוט ז"ל, שנפל בקרבות בעזה בדצמבר 2023.

"התלבטתי מה לעשות עם זה, ובסוף החלטתי שלא אעשה כלום", סיפר איזנקוט. "בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי", הוסיף.

במהלך הריאיון מציג איזנקוט כתבה מאפריל 2004 מאת אלכס פישמן, שבה אמר כקצין צעיר כי "אין ניצחון מוחלט במאבק הזה", וחזה באופן מצמרר: "אני צופה כי גם צעיר בניי, כיום בן 5, יילחם בשטחים". הנבואה התגשמה כאשר בנו גל נפל בקרבות בעזה.

איזנקוט מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו במסירת גרסאות כוזבות לגורמי החקירה ולמבקר המדינה, ואף טוען לחשד פלילי: "להערכתי זייפו דוחות. יש לי חשד עמוק מאוד לזיוף מסמכים... מסמך שמישהו בישל".

בנוסף, חושף איזנקוט מסמך שהוכן על ידי המזכיר הצבאי של נתניהו בדיון ב-1 באוקטובר 2023, המראה כי בניגוד לגרסת נתניהו, ראשי מערכת הביטחון המליצו לחסל את צמרת חמאס ימים ספורים בלבד לפני ה-7 באוקטובר.

נתניהו בכנס הפעילים
נתניהו בכנס הפעילים

הגילויים מגיעים על רקע מערכת הבחירות הסוערת, כאשר איזנקוט מוביל בסקרים האחרונים עם 23 מנדטים למפלגת "ישר!", לעומת 21 מנדטים לליכוד בראשות נתניהו. לפני מספר ימים קרא איזנקוט לנתניהו לעימות טלוויזיוני פומבי, אך טרם התקבלה תשובה.

בימים האחרונים התמקדה מערכת הבחירות גם בסוגיית גיוס החרדים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לצה"ל לחדש את מעצרי תלמידי הישיבות. ההוראה הובילה לגל מעצרים ולהפגנות סוערות, והחזירה את הנושא למרכז השיח הציבורי.
גדי איזנקוטבחירות 2026

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