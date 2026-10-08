בריאיון נרחב שיתפרסם מחר ב"מוסף לשבת" של "ידיעות אחרונות", חשף יו"ר מפלגת "ישר!" ורב-אלוף במיל' גדי איזנקוט כי אלמונים הניחו הודעה מאיימת על קבר בנו, גל איזנקוט ז"ל, שנפל בקרבות בעזה בדצמבר 2023.

"התלבטתי מה לעשות עם זה, ובסוף החלטתי שלא אעשה כלום", סיפר איזנקוט. "בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי", הוסיף.

במהלך הריאיון מציג איזנקוט כתבה מאפריל 2004 מאת אלכס פישמן, שבה אמר כקצין צעיר כי "אין ניצחון מוחלט במאבק הזה", וחזה באופן מצמרר: "אני צופה כי גם צעיר בניי, כיום בן 5, יילחם בשטחים". הנבואה התגשמה כאשר בנו גל נפל בקרבות בעזה.

איזנקוט מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו במסירת גרסאות כוזבות לגורמי החקירה ולמבקר המדינה, ואף טוען לחשד פלילי: "להערכתי זייפו דוחות. יש לי חשד עמוק מאוד לזיוף מסמכים... מסמך שמישהו בישל".

בנוסף, חושף איזנקוט מסמך שהוכן על ידי המזכיר הצבאי של נתניהו בדיון ב-1 באוקטובר 2023, המראה כי בניגוד לגרסת נתניהו, ראשי מערכת הביטחון המליצו לחסל את צמרת חמאס ימים ספורים בלבד לפני ה-7 באוקטובר.