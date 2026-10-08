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ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (חמישי) בכנס פעילי שטח של הליכוד למצב הבחירות, ותקף את המחנה השני בחריפות: "תמיד אומרים הבחירות האלה גורליות, אני אגיד לכם למה, קודם כל זה נכון והללו באמת הכי גורליות משום שהמחנה השני נשלט על ידי אנשים שעברו טרלול, מדינה פלסטינית, כניעה, יציאה מעזה, תבוסה. דיקטטורה משפטית. סגירת ערוצים, סתימת פיות, סתימת פיות".

ראש הממשלה הבהיר מהו הסיכון המרכזי לדעתו: "אבל הדבר המסוכן ביותר זה מה יקרה לנו מול האויבים שלנו. היכנו אותם שוק על ירך אבל עדיין צריך להשלים את המלאכה. אז מי ישלים את המלאכה? רק אנחנו". נתניהו פנה לפעילים בקריאה ברורה: "לצורך זה צריך להביא מצביעים שלנו לקלפי, זה מה שיכריע את הכף. והכף הוא על כף מאזניים. אנחנו רוצים להטות אותו, יד ימין תכריע".

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הוא גם הביע אמון בפעילים: "אני סומך עליכם, אנחנו עובדים יחד שנים ארוכות כל אחד בתחומו ובאחריותו. מבקש מכם לעשות את מה שאתם יודעים לעשות. יחד נעשה ויחד ננצח".

הדברים נאמרו על רקע השקת תוכנית משותפת של הליכוד והציונות הדתית להעלאת אחוזי ההצבעה, שמטרתה להעיר כ-5 מנדטים של מצביעי ימין שלא תכננו לצאת לקלפי.

בנוסף, כך דיווח העיתונאי יקי אדמקר, התייחס נתניהו למשתקף בסקרים: "הבחירות כרגע צמודות. אנחנו בתיקו. לא מה שאתם שומעים באולפני התבהלה וגם לא הנבואות היותר אופטימיות".

נתניהו הדגיש בפני הפעילים כי "הבחירות יוכרעו על חודם של קולות", והוסיף: "אנחנו על זמן שאול. הבחירות כרגע צמודות".