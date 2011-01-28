במעמד רווי הוד של התרגשות, מינה אמש (ליל שישי) האדמו"ר מסאטמר, את בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, לאב"ד החסידות בקריית ייטב לב בבלומגרוב • המעמד התקיימה במעונם המיתולוגי של אדמור"י החסידות בווילאמסבורג • לאחר חג הפסח, בעת שהרה"צ יעתיק משכנו לעיר החדש, לעמוד בראש הקהילה והמוסדות בעיר ייערך מעמד הכתרה ענקית בהשתתפות אלפי החסידים (חסידים)
האדמו"ר רבי אהרן טייטלבוים מסאטמר, היה על מטוס שנאלץ לבצע נחיתת ביניים בשל מזג אוויר סוער. רבי אהרן היה זקוק למנין ל´שחרית´ ו´מנחה´ לאמירת קדיש על אמו ע"ה, ויהודים מקומיים בבלטימור החלו להתארגן לסייע. שלוחי חב"ד סייעו לו, ארגנו מניין תפילה ופתחו עבורו את המקווה המקומי