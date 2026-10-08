תיעוד ענק ומרהיב מסוכות בחצר הקודש באבוב 45 במרכז החסידות בבורו פארק. כידוע, הסוכה של באבוב 45 היא מהסוכות המפוארות ביותר בעולם היהודי כולו, ואלפים נוהרים לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בסוכה, במהלך השולחנות הטהורים ובעבודת הנענועים.

בכל ערב מימי המועד ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בסוכה הגדולה. בכל יום בימי המועד ניגנו זקני החסידות לצד פרחי החסידים בכינורות, כשהם עומדים מתחת לכסאו של האדמו"ר, בניגוני רגש והתעלות.

בליל ב' דחול המועד התקיימה גם חלוקת פרסים למצטייני המתיבתא, ובליל ד' דחול המועד התקיימה חלוקת פרסים למצטייני הישיבות קטנות וכן לבחורי החסידות שהגיעו מארץ הקודש ועמדו בהצלחה בכור המבחן על מאות דפי גמרא במסגרת ארגון "ושננתם" על ידי צדקת ארץ הקודש של החסידות.

בליל ג' דחול המועד סוכות, בהמשך לשולחן הטהור, נערכה שמחת בית השואבה בהיכל בית המדרש הגדול בריקודים זכר לשמחה במקדש.

כמו כן, צפו בתיעודים מרהיבים מהושענא רבה וממוצאי שמחת תורה בצל הקודש.