טראמפ מודיע בציוץ ברור מה התאריך שעד אליו "לא יתקוף באיראן"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (חמישי) הודעה חריגה בה הבהיר כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו ב-3 בנובמבר. ההודעה מגיעה על רקע דיווחים אמריקניים וישראליים על היערכות צבאית אמריקנית לחידוש פעולות לחימה נגד איראן.

"אנחנו מקיימים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ בציוץ. "אני רוצה להבהיר לכולם כי, אף שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, ואף שהמצור יישאר בתוקף מלא, כאשר כמויות שיא של נפט זורמות דרך מצר הורמוז - 22 מיליון חביות, אמש בלבד, כאשר אף חבית אחת לא הגיעה מאיראן או יועדה אליה! - לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו בארצות הברית ב-3 בנובמבר".

ההודעה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו בימים האחרונים על היערכות צבאית אמריקנית. לפי דיווח של העיתונאי ברק רביד ב'חדשות 12', הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. מקורות אמריקניים וישראליים התבטאו כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה.

כמו כן דווח ב"אטלנטיק" כי הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפת מטרות איראניות. לפי הדיווח, הפנטגון בוחן את היקף התקיפות ואת יעדיהן, אך בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית לצאת למבצע. הדיונים מתקיימים על רקע רצונו של טראמפ להציג התקדמות במערכה ולהביא לירידה במחירי הדלק לקראת הבחירות.

עם זאת, גורמים המעורים בדיונים הזהירו כי תקיפה נוספת עלולה דווקא להוביל לעלייה במחירי הנפט ולהחריף את הסיכון לנקמה איראנית נגד כ-50 אלף חיילים אמריקנים המוצבים באזור. טראמפ הצהיר בעבר כי הוא עשוי לחדש את התקיפות לאחר הבחירות, אך אמר גם שייתכן שהן יחודשו קודם לכן.