התרגשות עצומה והתרוממות רוח מיוחדת אפפו את המוני העולים להסתופף בצילו של הצדיק הפועל ישועות בקרב הארץ, הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, במהלך חודש תשרי. לראשונה נרשמה היסטוריה של ממש, עת שקקה עיירת קרעסטיר חיים יהודיים תוססים לאורך כל ימי החגים, כולל בחג הסוכות, כאשר יהודים רבים מכל החוגים והעדות עשו את כל חגי חודש תשרי בקרבת ציונו הקדוש של הצדיק.

כבר בימי ראש השנה נרשם מחזה מרנין לב עת מאות יהודים פקדו את המקום, שפכו שיח בציונו הקדוש וסעדו על שולחנות עמוסים כל טוב בסעודות החג. מי שהוביל את התפילות והסעודות, היה נכד הצדיק, הרה"צ רבי בעריש רובין, אשר הגיע במיוחד מארה"ב כדי לשהות ברציפות לאורך כל החגים בציון הקדוש יחד עם ההמונים.

לצידו, עמד על המשמר ללא לאות הרב אבא גרינבוים, נאמן בית רבינו, אשר פיקח מקרוב ודאג בנאמנות שכל פרט ופרט יתנהל כראוי ולתפארת.

ביום כיפור, התעטפה קרעסטיר בחרדת קודש, כאשר מאות יהודים התפללו מתוך בכי ותחנונים בציון הקדוש, ושאבו מלוא חופניים ישועות לשנת גאולה וישועה, תוך שדואגים להם לסעודות המפסקת ולשבירת הצום בדרכו של רבינו זיע"א.

בין כסה לעשור, בימי עשרת ימי תשובה, עת שבו רבבות חסידי ברסלב מהקיבוץ באומן, עצרו אלפי יהודים בדרכם להעתיר בתפילה על הציון, וזכו לקבלת פנים חמה עם ארוחות עשירות ודשנות שהוכנו עבורם.

אך גולת הכותרת השנה, ולראשונה בהיסטוריה, הייתה בחג הסוכות. מאות יהודים הגיעו לחוג את חג האסיף בקרעסטיר, באווירה מרוממת שקשה לתארה במילים, עם שמחת חג אמיתית.

צפו בגלריה מכל חודש תשרי בקרעסטיר.