'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של חג הסוכות

זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפ 'זופניק': איש ציבור חרדי שביקש לבקר במעונם של גדולי ישראל שלא ממפלגתו בחג הסוכות, נבלם - אצל כל רב מסיבותיו השמורות עמו.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': איש ציבור מוכר נעדר באמצע חול המועד למספר שעות ממשפחתו ואנשיו לטובת עניין אישי. • מסיכוך הסוכה, וההליכה ברחוב עם ארבעת המינים ללא נרתיק; תיעוד ענק מחצה"ק סאטמר חיים רוזנבוים | 07.10.26 בחול המועד תפס 'זופניק' את פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, מתקבל בחביבות יתרה ובמאור פנים מיוחד בסוכת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

בהמשך חול המועד, 'זופניק' הגיע לרחבת הכותל המערבי ותפס את ישי כהן נפרד בנשיקה מארבעת המינים.

בתפילת הלל בסוכתו של הנגיד הרב שבתי איזנשטט מפתח-תקווה, ראינו את עורך 'כיכר השבת' חיים אילוז ומנהל היחידה לחינוך חרדי בעיריית פתח תקווה אבי פקטר. לפני התיבה עבר הרב נח פלאי.

הגאון רבי נחום נוסבכר שבדיוק סיים למסור את פינת ההלכה שלו "דקה מבית ההוראה" ב'כיכר השבת', התעכב לשוחח עם המפיק נריה סעדה על ההזדמנויות לשלב תורה וחסד בעבודה.

במהלך שמחת בית השואבה ראינו את הנחנחים מרימים את יוסי עבדו שלנו וחוגגים איתו את יום הולדתו. מזל טוב!

זופניק: הנחנחים חוגגים יום הולדת עם יוסי עבדו 10 10 0:00 / 0:22 זופניק: הנחנחים חוגגים יום הולדת עם יוסי עבדו

במהלך חול המועד תפסנו את יוסי עבדו מבקר בבית שמש אצל הצדיק הנסתר רבינו שלום, שמלפנים היה חברותא של המקובל רבי דוד בצרי זצוק"ל, ובסוכתו של הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון 'המאור' שהראה את הלולב המרוקאי.

בביקור בסוכתו ראינו את יוסי עבדו מנענע את ארבעת המינים במשך דקות ארוכות לפי כוונות הרש"ש.

קובי ישראל כתב 'כיכר השבת' ואלעזר שבילי עוזרו של ח"כ משה אבוטבול, בוחרים אתרוג בערב חג סוכות בבני ברק.

בחג הסוכות תיעד 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן יחד עם בנו ארי מגיעים להתברך אצל גדולי ישראל ולהקבלת פני רבו ברגל. קודם זיהה 'זופניק' את כהן מגיע לגבעת ישיבת סלבודקה שם התברכו השניים בסוכתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שאף העניק סוכריה לילד ולאחר מכן עברו איש התקשורת ובנו לגבעה הסמוכה של ישיבת פוניבז' שם התארחו בסוכתו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי כשהילד אף נישק את ידו כמנהג האדמו"רים החסידיים.

ערב הושענה רבה צפה 'זופניק' בשורד השבי בר קופרשטיין שהפך להיות יחד עם חטופים אחרים ששבו סמל לאמונה והתקרבות לבורא, יחד עם הפרשן ישראל כהן שמאז ה-7 באוקטובר ליווה את משפחות החטופים וקישר בינם לגדולי הדור ולבכירי המגזר החרדי, בפתח ביתו של יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר. מתברר שמאחורי הקלעים פעל אשר לא מעט למען החטופים ושורדי השבי וכעת הקשר הפך לגלוי כשהם מודים לו על פעילותו.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בביקור בחול המועד סוכות בסוכת חתנו הרב ברוך דרעי, בהשתתפות הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ וחברי הכנסת יואב בן צור וארז מלול.

- צילום: יעקב קופמן 10 10 0:00 / 0:53 ( צילום: יעקב קופמן )

בשמחת בית השואבה עם ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בסוכת בנו הרב דוד אלבז, ראינו את ראש העיר ירושלים משה ליאון ואת הזמר מידד טסה בביצוע מיחד ללהיט שלו "בן של מלך".

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את הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק, ראינו במעונו של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן זקן חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

הנגיד רובי שראן ומשפחתו בביקור בכותל המערבי.

( צילום: נפתלי ממן )

יונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נצפה נושא דברי חיזוק בסוכה של הרב אור זיו משליחי חב"ד בירושלים, מהצד נראה מגיש הטלוויזיה שרון גל.

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איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בסוכתו של הנגיד גרשון חיטמן.

( צילום: י. לביא )

בערב הושענא רבה נצפה נתן גרוסמן האיש שידיו רב לו בעשייה ציבורית מקבל מסבו אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן עלה מהערבות שנבחטו הידועות כסגולה לשמירה עליונה.

אמן החושים מני הולנדר נצפה עושה קסמים ללקוחות בשוק ארבעת המינים.

והנה אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, במהלך תוכנית רדיו בהגשת מנחם טוקר.

זופניק: מני הולנדר מפתיע את אריה דרעי - צילום: ‏אריאל פרץ 10 10 0:00 / 1:33 זופניק: מני הולנדר מפתיע את אריה דרעי ( צילום: ‏אריאל פרץ )

לאחר מכן ראינו את מני הולנדר מגלה את קוד האשראי של היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר.

- צילום: אריאל פרץ 10 10 0:00 / 1:15 ( צילום: אריאל פרץ )

לשמחת בר המצווה לבנו של מוישי רבר מבכירי מפלגת 'יהדות התורה', נשלח מגש פירות מבית כ"ק האדמו"ר מויזניץ. כמה שעות לאחר מכן, הופיע באורח נדיר האדמו"ר להשתתף בשמחה. בחסידות אומרים כי מדובר באירוע נדיר בשל כך שהאדמו"ר לא יצא לאירועים פרטים בשנים האחרונות.

כוכב הרשת הצלם שלומי כהן מכובד ב'קוואטער' בברית משפחתית.

איש התקשורת יענקי קצבורג מ'הפרגוד' וישראל קלרמן סגן ראש העיר ירושלים ראינו בהילולת ה'פלא יועץ' בבולגריה.

( צילום: שימי ויסבלום )

שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה', שהנחה את מעמד הקבלת פני רבו של הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בריקוד עם הרב הראשי.

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והנה שלמה קוק משמש ככהן בפדיון לתינוק בכור.

צלם הסושיאל אבי פרטיג קנה באלף דולר את פתיחת ההיכל בהושענא רבא.

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המפיק דוד פדידה בחביטת ערבה יחד עם גיסו הגאון הרב יעקב חיים שרבאני ראש ישיבת 'היכל צבי - אוהל יוסף'.

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הזמר אבישי אשל מקפיץ בשירה בשמחת בית השואבה בסוכתו של המיליארדר לב לבייב.

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לאחר מכן ראינו את הזמר יעקב שוואקי שהגיע אף הוא להופיע באירוע, מאחל חג שמח עם לבעל הבית לב לבייב.

- צילום: צביה לבייב 10 10 0:00 / 0:12 ( צילום: צביה לבייב )

הזמר יעקב שוואקי תועד קונה ארבעת המינים בערב חג הסוכות.

בין הופעה להופעה ראינו את הזמר יעקב שוואקי יושב ולומד בבית הכנסת לוצק בירושלים.

הזמר ליפא שמלצר מאחל חג שמח לגאון הרב שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', בלובי של מלון 'מצודת דוד' בירושלים.

- צילום: 'המהדורה' 10 10 0:00 / 0:12 ( צילום: 'המהדורה' )

במהלך חול המועד סוכות, ראינו את הזמר ליפא שמלצר בארוחת חג עם ילדיו: "לא צריך לקחת כל אירוע שמציעים לך, לפעמים צריך לעצור ולהיות עם הילדים והמשפחה, פרנסה זה משמיים".

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והנה ליפא שמלצר מתקבל באהדה רבה בחנות מאפים בירושלים כשברקע מתגנים שיריו.

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הזמר שרולי גרין מקפיץ עם הלהיט שלו "בעקיטשע", יחד עם המוזיקאי יוחנן אורי, במופע חג סוכות ב'זאפה ירושלים'.

זופניק: שרולי גרין מקפיץ עם הלהיט שלו "בעקיטשע" - צילום: ישי ירושלמי 10 10 0:00 / 0:36 זופניק: שרולי גרין מקפיץ עם הלהיט שלו "בעקיטשע" ( צילום: ישי ירושלמי )

הזמרים שוקי סלומון, יהודה מנהיים ודודי פלדמן, מקפיצים בשירה בשמחת בית השואבה בביתו של שמעון סויסה מבכירי עיריית אלעד.

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הזמר והיוצר יונתן רזאל רוקד עם מנהלו דוד פדידה, במופע של הזמר שולי רנד לבני ישיבות בבנייני האומה בירושלים.

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המוזיקאים שמילי אונגר, יואלי דיקמן וחברי מקהלת 'קאפלה', בחגיגות יום הולדת בהפתעה לאמן הוויז'ואל שמוליק בן הרוש, במהלך שמחת בית השואבה בביתר עילית.

- צילום: יצחק שגיא 10 10 0:00 / 0:38 ( צילום: יצחק שגיא )

המוזיקאים בנצי שטיין, מוטי ויזל, ארי פרידמן ויהודה רושגולד, בחגיגות יום הולדת 37 בהפתעה לשף אלי דיוויס, בסוכתו של הנגיד חיים רייכנבאך.

- צילום: יאיר פליישמן ואדית מיכה 10 10 0:00 / 1:10 ( צילום: יאיר פליישמן ואדית מיכה )

( צילום: יאיר פליישמן ואדית מיכה )

הזמר יניב בן משיח שימש כסנדק בברית לנכדו, בן לבתו שיראל ובעלה דיג'יי ניסו סלו - ויקרא שמו בישראל: ציון.

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( צילום: אלעד יצחק )

הזמר בנצי שטיין בשירת "מי שמאמין לא מפחד" יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שהפגין כישורי שירה.

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הזמר חנן בן ארי נצפה בהקפות שניות בחסידות ויז'ניץ בבני ברק.

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הזמר חנן בן ארי בביצוע מיוחד ללהיט שלו "השיבנו" בהילולת רבי נחמן מברסלב.

- צילום: א. וולף 10 10 0:00 / 1:05 ( צילום: א. וולף )

המוזיקאי שמילי לנדאו מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

( צילום: אלישע מן )

המפיק המוזיקלי זאבי פריד חגג חלאק'ה לבנו שימי בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

- צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 0:27 ( צילום: צביקה גרין )

במהלך שמחת בית השואבה בעיר רמלה ראינו את ראש העיר מיכאל וידל, הזמר משה קליין והמנחה הרב יוסי ניאזוף חוגגים יום הולדת 43 לזמר שמחה פרידמן.

- צילום: מושיקו סושיאל 10 10 0:00 / 1:09 ( צילום: מושיקו סושיאל )

המוזיקאים אבי ריימי, יאיר בודנר, מאיר גרין, דוד חי ושלום דוידוביץ, מקפיצים בשירה בשמחת בית השואבה בסוכה של איש העסקים ישראל אדיר.

- צילום: משה חיון 10 10 0:00 / 2:00 ( צילום: משה חיון )

חגיגות יום הולדת 21 בהפתעה לזמר שרוליק אלישע.

- צילום: דוד בקשי 10 10 0:00 / 0:20 ( צילום: דוד בקשי )

הזמר אוהד מושקוביץ בביצוע מיוחד ל"מזמור לתודה" על הנס הגדול שנמנע בניסיון הפיגוע בטיסה מדובאי, לאחר ששימש כחזן בתפילת שחרית בסוכה של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

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היועצים האסטרטגיים יענקי ביכלר וישראל בכר ורב הסלבס מרדכי חסידים, בתפילת שחרית בסוכתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

מפגש אקראי ומעניין נצפה מתחת לבית ש"ס במגדל רם בירושלים בין היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר לח"כ יצחק גולדקנופף ועוזרו מוטי בבצ'יק.

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בשולי הכינוס של פעילי 'דגל התורה' ראה 'זופניק' את היו"ר החדש של יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשיחה צפופה עם ח"כ יצחק פינדרוס.

במהלך חול המועד סוכות ראה 'זופניק' את בכירי היועצים של חברי הכנסת מש"ס, בסוכתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: שלומי גזית, יוני אוחנה, נתי מור יוסף, דוד בקשי, אבי יפרח, אלעזר שבילי, יהודה כהן, מאיר עמר ומשה כלפון.

את הגאון הרב שלום בער סורוצקין ומשה ליאון ראש עיריית ירושלים, ראינו מתפנקים על דגים מלוחים של 'לייבלה', לאחר תפילת שחרית בסוכה של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

במהלך סיום מסכת חולין במסגרת 'הדף היומי' שנערך בסוכתו של המגיד-שיעור הרב יעקב קנייבסקי, הוענקה ליו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני תמונה נדירה מאחת ההתייעצויות שזכה לקיים אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, שתועד מאזין לו ברוב קשב.

יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה מתברך מראשי ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ והגאון רבי יעקב פרידמן.

ח"כ אוריאל בוסו כובד בהגבהת ספר תורה בתפילת שחרית בקבר יוסף שבשכם בחול המועד בעוד יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון כובד בגלילה.

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר נצפה בתפילת הלל מוזיקלית בחול המועד סוכות בביתו של הנגיד צביקה כהנא יחד עם הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב ושדרן הרדיו דוד חכם.

( צילום: אריאל ארונוב )

ח"כ יצחק גולדקנופף נציג חסידות גור ב'אגודת ישראל', ראש לשכתו מוטי בבצ'יק וחנוך דרנגר סגן ראש העיר בית שמש, נצפו בחול המועד סוכות בטיש אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.

( צילום: משה מזרחי )

יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני שהוזמן לשאת דברים בוועידה השנתית לבני עליה של 'האיחוד' נצפה בסוד שיח עם יהודה ויספיש, יו"ר האיחוד והמועמד לכנסת הבאה ברשימת 'דגל התורה'.

מי שנצפה מתעד להנאתו בוועידה הוא מנחם מילצקי עוזרו של סגן ראש עיר בני ברק מנחם שפירא.

ח"כ יצחק גולדקנופף רוקד עם ילדים מיוחדים בשמחת בית השואבה של ‘בלב אחד‘.

- צילום: משה פאר 10 10 0:00 / 0:16 ( צילום: משה פאר )

ח"כ מיכאל מלכיאלי מכובד בהקפה, באירוע הקפות שניות בבית כנסת 'שערי עזרא' בשכונת נווה יעקב בירושלים, בראשות הרב עמוס עטיה.

- צילום: אייל עטיה 10 10 0:00 / 0:50 ( צילום: אייל עטיה )

חבר הכנסת לשעבר משה ארבל, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים והמפיק דודי עזריאל, בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

אליקים שטארק המועמד של חסידות בעלזא ברשימת 'יהדות התורה' בבחירות לכנסת, נצפה במעונו של הרב אברהם יעקב סולומון רב קהילת שטפנשט, לצד הרב דוד מרגלי יו"ר הוועד העולמי של חסידות מאקאווא והעסקן שרגא זייבלד.

יו"ר מפלגת 'נעם לישראל' ח"כ אבי מעוז נצפה בערב חג הסוכות בוחר הדסים בשוק ארבעת המינים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כובד בהגבהת ספר תורה בחול המועד סוכות בכותל המערבי.

- צילום: נתנאל לוונשטיין 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: נתנאל לוונשטיין )

והנה השר איתמר בן גביר, מחלק קלפים של 'עולם ומלואו', בהקפות שניות בבית כנסת של חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה בבני ברק.

- צילום: אלי יהודה 10 10 0:00 / 1:03 ( צילום: אלי יהודה )

שר החוץ גדעון סער בהקפות שניות בחסידות צאנז בנתניה.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפגין כישורי שירה לשיר "שערי שמיים פתח", יחד עם הזמר חיים ישראל, בסוכה של משה ליאון ראש העיר ירושלים.

- צילום: מייקל מנס 10 10 0:00 / 2:24 ( צילום: מייקל מנס )

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ מנענע ארבעת המינים בחול המועד סוכות, יחד עם המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן.

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את גדי איזנקוט יו"ר מפלגת 'ישר! ומועמד מפלגתו חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, ראינו בהקפות שניות בישיבת ההסדר 'אורות שאול' בתל אביב, יחד עם ראש הישיבה הרב תמיר גרנות.

ראש עיריית ירושלים משה ליאון ויועצו שמעון ברייטקופף, יועץ התקשורת יצחק פלדמן ושמוליק יעבץ מעסקני 'דגל התורה', בביקור חג במעונו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון.

משה ליאון ראש עיריית ירושלים מפגין כישורי שירה לשיר "אל תשליכני לעת זיקנה", בסוכה של יוסי מועלם מבכירי משרד הפנים ורעייתו אשת התקשורת אושרת מועלם.

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אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, במופע לבני ישיבות שערך ארגון 'לבקר בהיכלו'.

- צילום: אפי מרצנט 10 10 0:00 / 0:41 ( צילום: אפי מרצנט )

במהלך הטיול שנערך השבוע ע"י 'לבקר בהיכלו' ל3,000 בחורים, עמל צביקה כהן סגן ומ"מ ראש העיר להדליק את המנגל ולקיים שימוש תלמידי חכמים לבני הישיבות שממתים את עצמם באוהלה של תורה, על הדרך הוא הוסיף שגם בעירייה הוא מדליק.

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ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג וסגנו אליהו גינת, בריקוד בבר מצווה לבנם של אבי פקטר מנהל היחידה לתרבות חרדית בעיר ורעייתו נועה פקטר מבכירי בית החולים 'תל השומר';על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים דודי פלדמן והאחים ארי ויענקי היל.

בחול המועד סוכות תפסנו את ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג בתפילת נץ בכותל המערבי.

( צילום: 'מעלותי' )

ראש העיר בני ברק חנוך זייברט מקבל כתר מכסף במתנה מרפי מלכה מנכ"ל קהילת 'היכל מרן - רבנו יוסף קארו' בבני ברק, במהלך שמחת בית השואבה בקהילה.

- צילום: נועם אליהו 10 10 0:00 / 0:16 ( צילום: נועם אליהו )

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול וסגנו וממלא מקומו יעקב דוד ברקוביץ', בריקוד עם לפידי אש בידיהם, בשמחת בית השואבה שערך המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן בעיר.

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ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג, מתברך בשמחת בית השואבה המרכזית אצל האדמו"ר מביאלא בית שמש.

ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין רוקד עם בקבוק ערק על ראשו, בתפילת חג מוזיקלית עם הזמר נחמן זוננשטיין.

- צילום: מייקל מנס 10 10 0:00 / 0:10 ( צילום: מייקל מנס )

את אליהו גפני ראש המועצה המקומית עמנואל, ראינו מתברך מהאדמו"ר ממז'יבוז'.

תומר גלאם ראש עיריית אשקלון, מפרגן ליוסי לחיאני דובר העירייה למגזר החרדי, על פעילותו כמנחה באירועי חג הסוכות.

ביום הולדת ליועץ התקשורת ישראל דיסקינד תפסנו את הצלם מאיר לביא מוזג יין משובח ליו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה.

קמב"ץ זק"א מחוז מרכז, יהודה מרקוס, נצפה אצל הרה"ח רבי לוי יצחק לינקר, ראש מוסדות ברדיטשוב ברחובות. במהלך הביקור הודה לו הרב על פעילותו המסורה למען כבוד המת וחסד של אמת, ובירכו שימשיך לעמוד לימין הציבור.

את יחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, ראינו בביקור חג בסוכתו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. מהצד נראה שמעון ברדי עוזרו המסור של הרב.

( צילום: נועם אליהו )

המיליארדר ג’יי שוטנשטיין ואיש החסד שי גראוכר ערכו יום כיף למשפחות שכולות בפארק ג'ננה.

- צילום: שלומי כהן | הפקה: אייזיק גפן 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: שלומי כהן | הפקה: אייזיק גפן )

שי גראוכר מתברך מפי הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "שמעתי עליך רבות, אתה מאיר את העולם, תמשיך במעשי החסד שלך".

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חגיגות יום הולדת בהפתעה לרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', במהלך שמחת בית השואבה בסוכתו.

- צילום: איציק זביחי | מנחה: רפאל זביחי 10 10 0:00 / 0:36 ( צילום: איציק זביחי | מנחה: רפאל זביחי )

רב ניצב דני לוי מפכ"ל המשטרה, מתקבל באהדה בברכת הכהנים בכותל המערבי.

- צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: אלחנן אלבז )

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר והנגיד מייקל גד מארצות הברית, בשמחת האירוסין של הרב יוסף חיים קטנוב מנהל תלמוד תורה 'שיח יעקב' באור יהודה.

( צילום: יוסי פלד )

איש העסקים דני כהן מנענע ארבעת המינים במהלך תחרות מירוץ רכבים בדימונה.

הרב אלי בן גיגי מרבני בית חולים 'תל השומר', העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון', יחיאל גולדמן קמב"ץ זק"א ת"א, ראובן שרבאני מבכירי ש"ס בבני ברק ושלום רפאלי מ'איחוד הצלה', מלווים את המיטה של המקובל הרב דוד בצרי זצ"ל ראש ישיבת המקובלים 'השלום' שנפטר בגיל 85.

( צילום: ג'וש )

את הדיינים הגאונים הרב מיכאל עמוס והרב יצחק זר, ראינו בסוד שיח תורני ברחובות ירושלים.

( צילום: מרדכי בן יהוידע )

הרב יהודה חזן מעניק אתרוג מרוקאי מהודר לראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, בשליחות האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

רב הסלבס מרדכי חסידים, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, אריאל בר און מבכירי בית החולים 'הדסה' ויהודה כהן יועץ שר הבריאות, בריקוד בהכנסת ספר תורה שערך איש העסקים משה חי כהן, על החלק המוזיקלי הופקד הזמר משה דוויק.

- צילום: שלומי כהן | הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 1:13 ( צילום: שלומי כהן | הפקה: יונתן בן טוב )

את שמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראינו בסוד שיח עם דורון מאירי מבכירי המועצה הדתית בתל אביב.

בליל הושענא רבה בסוכה של איש העסקים חיים גלנץ ראינו את שלמה קוק עורך 'בקהילה' נושא דברי תורה, מהצד נראים שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף ואיש החסד מושיקו מוסקוביץ מנכ"ל 'נחמה והצלה לישראל'.

יחיאל גולדמן קמב"ץ זק"א ת"א ואיש החסד יעקב זכריהו מבכירי המתנדבים בזק"א ת"א, ראינו בלחיצת יד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, בטקס הממלכתי בהר הרצל לציון טבח השבעה באוקטובר.

בערב חג הסוכות ראינו את ניצב חיים סרגרוף מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה ורב המחוז רב פקד הרב אליהו קב, בסיור בשוק ארבעת המינים בעיר בני ברק, יחד עם ראש העיר חנוך זייברט והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

ניצב חיים סרגרוף מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, ניצב משנה מיכה גפני סגן מפקד מרחב ירקון במשטרה, ניצב משנה רותם וסקר מפקד תחנת לב תל אביב במשטרה ורב המחוז רב פקד הרב אליהו קב, בביקור בסוכתו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, יחד עם צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א והקמב"ץ יחיאל גולדמן.

( צילום: יוני קנר )

רב פקד אלירן ברגיג קצין אגף המבצעים במשטרת פתח תקווה, מתברך מהאדמ"ר ממישקולץ, במהלך שמחת בית השואבה של החסידות בעיר.

לאחר מכן ראינו את אלירן ברגיג נותן סקירה על פעילות המשטרה באירוע, לאבי מיארה יו"ר איחוד הצלה בעיר, אלחנן קובלסקי מנהל היכל תרבות בעיר ויחיקם גמליאל מבכירי עיריית אלעד.

ניצב משנה מידד לביא מפקד משטרת לוד וליאור בבגני מנהל מרכז השיטור הקהילתי בשכונת גני איילון בעיר, בהקפות שניות בשכונה בראשות הגאון הרב חזקיהו אברהם ברוידא והגאון הרב ישראל משה בלוי.

את יוני קנר עוזרו של רב פקד הרב אליהו קב רב מחוז תל אביב במשטרה, ראינו בתפקיד השליח ציבור באמירת "יזכור" בטקס לזכר נרצחי טבח השבעה באוקטובר.

את איש החסד מאיר בלוך ראינו בבית העלמין הצבאי בטקס לציון טבח השבעה באוקטובר, יחד עם שורד השבי מתן אנגרסט.

מזל טוב ליועץ התקשורת אריאל אלחרר ורעייתו הפאנית איילה אלחרר להולדת הבת החמישית בבית חולים 'אסותא' באשדוד - ויקרא שמה בישראל: הלני: "שם המוזכר במסורת היהודית ומוכר בזכות המלכה הלני".

ברכת מזל טוב לאיש העסקים שלומי מרציאנו לרגל הולדת בנו החמישי.

השרה לשעבר איילת שקד מנענעת ארבעת המינים בשדרה במנהטן.

השחקן אביב אלוש בשמחת בית השואבה ובהילולת רבי נחמן מברסלב, בסוכתו של איש העסקים מיכאל פינטו: "אתה איש של חסד והכנסת אורחים".

- צילום: מנחם פינטו 10 10 0:00 / 2:09 ( צילום: מנחם פינטו )

הזמר איתי לוי בביצוע מיוחד לשיר: "והיא שעמדה", בשמחת בית השואבה עם איש העסקים יקי רייסנר.

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איש החסד אליהו גוטמן מחב"ד בנה סוכה לזמר אביב גפן בביתו שבתל אביב, מי שחיבר בין השניים היה איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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הזמר רמי קלינשטיין בשמחת בית השואבה אצל הרב אריאל מקחניאן.

( צילום: יהודה שוקרון )

הזמר ליאור נרקיס בהקפות שניות בביתו בסביון, יחד עם הרב שמואל ביסטריצקי.

( צילום ומוזיקה: יוחאי אדרי )

השחקן ציון ברוך ראינו קונה מגבעת בבני ברק אצל איש הכובעים ראובן בוכריס, יחד עם השחקן מני וקשטוק.

- צילום: יאיר פליישמן 10 10 0:00 / 0:59 ( צילום: יאיר פליישמן )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

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