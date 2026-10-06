( צילום: שוקי לרר )

לקראת מערכת הבחירות הקרובה, בעוד פחות מחודש, ניצלו חברי הכנסת של 'יהדות התורה' את חג הסוכות לפתיחת הקמפיין וערכו סיבובים בכל רחבי הארץ ועלו לגדולי ישראל. "כיכר השבת" עם סקירה מיוחדת מימי החג העמוסים.

החכי"ם תזזו כל ימי חול המועד ובהקפות שניות בקרב עשרות קהילות מכלל החוגים והמגזרים מהדרום ועד הצפון. כמו כן ערכו החכי"ם הקבלת פני רבו אצל גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, רבנים, אדמורי"ם וראשי ישיבות. במוצאי החג הראשון התקיים כינוס למאות נציגי 'דגל התורה' מכל רחבי הארץ בסוכת מלון ציפורי בחפץ חיים, שם הוכרז באופן רשמי על פתיחת המערכה. במקום נשאו דברים רבני המפלגה הגר"י אפרתי והגר"נ זוכבסקי, כמו כן נשאו דברים יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר, יו"ר סיעת 'דגל התורה' משה גפני וסגר"ע ב"ב ומנהל המחלקה המונציפלית ב'דגל התורה' מנחם שפירא. הליכוד חתם הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות - עוצמה יהודית תוקפת יוני גבאי | 12:02 העירייה שהחליטה: הבחירות הקרובות יהיו רק בדיגיטל; מפלגה שתתלה שלטים - תיקנס קובי אטינגר | 13:14 ביקורים אצל גדולי ישראל במהלך החג עלו יו"ר התנועה יעקב אשר וחברי הכנסת של דגל התורה להקבלת פני רבו אצל המנהיג הגר"ד לנדו ואצל ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שבירכו אותם בחום לקראת המערכה. ביום חמישי של חוה"מ עלו החכי"ם לביקור נדיר במעונו של המשגיח הגר"ד סגל, זאת למרות שבכל שנותיו נמנע מלהצביע ומלהורות להצביע בבחירות. אין ספק שהפעם מדובר על מערכה קריטית בצל רדיפת עולם התורה הקרובה מאוד לליבו, שהסכים לקבל אותם לביקור מיוחד במעונו.

הביקור בבית הגר"ד לנדו 10 10 0:00 / 0:58 הביקור בבית הגר"ד לנדו

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר במהלך ימי חוה"מ ובהקפות שניות פקד את היכלי הישיבות והכוללים, לצד קהילות של חרדים עובדים. כאשר הוא התקבל במקומות רבים עם השיר "וכל אשר יעשה יצליח".

בין המקומות שבהם השתתף אשר: ישיבת פונביז' בטיש נעילת החג בהשתתפות ראשי הישיבה, שם התברך מהגרב"ד פוברסקי; ישיבת בית מתתיהו שם כובד באמירת הפסוקים בפתיחת הארון; שמחת בית השואבה של ישיבת 'עטרת שלמה'; הקפות שניות באור ישראל; בקהילת בית ה' של הרב קולדצקי; ובבית הכנסת של הרב פינקוס בקרית הרצוג.

במהלך החג התכנסו כלל חברי המפלגה בסוכתו של אשר. בנוסף הגיעו משפחות החטופים של משפחות חממי וקופרשטיין לביקור בסוכה. אשר השתתף גם במהלך ימי חוה"מ בתפילות ובאירועים של הציבור החרדי העובד.

ח"כ מאיר פרוש השתתף במהלך החג בביקורי חג אצל גדולי ישראל הליטאים והחסידים. במהלך ימי חול המועד נאם פרוש באירוע השקת הקמפיין בחירות של אגו"י בבני ברק שם נטלו חלק גם החכי"ם שטארק ורוט. ח"כ מאיר פרוש התייחס בכינוס לשיח סביב שאלת ההצבעה והביא את הכרוזים עליהם חתמו גדולי ישראל לאורך ההיסטוריה במערכות הבחירות.

בנוסף הגיע גם שר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר לרובע היהודי, וסייר בפרויקט אותו ייסד ומתקיים בכל חוה"מ. במסגרת הסיור ביקר בסוכת הענק במקום, "סוכת החזון איש" הגדולה בעולם, ולגג ישיבת הכותל שנפתחה לראשונה עם מעלית חדשה וגג החורבה, וכן הסיורים ברובע בתי הכהנים, עמדות מידע וחלוקת מים.

ח"כ יצחק גולדקנופף במוצאי יום טוב ראשון השתתף בשמחת בית השואבה בספינקא בית שמש. במהלך ימי חוה"מ השתתף בשמחות בית השואבה בפיטסבורג ובטיש בדארג, בשמחת בית השואבה בויז'ניץ וויזניץ' מרכז. בנוסף השתתף בשני אירועים של צמי"ד ובלב אחד, עוד השתתף גולדקנופף בהכנסת ספר תורה לחסידות לעלוב, ובטיש בבואיין ובשמחות בית השואבה בנדבורנה ובביאלה ירושלים. בהקפות שניות היה גולדקנופף בכפר חב"ד ובנעילת החג בצאנז.

הח"כ המיועד דודי זלץ, שלצד עבודתו בעיירית ביתר מנהל גם את מטה ההסברה ב'יהדות התורה', קיים במהלך חוה"מ אירוע שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות כעשרת אלפים איש. לאורך ימי חוה"מ ביקר זלץ בבתיהם של גדולי ישראל שם התקבל בחמימות רבה ואיחלו לו שישא חן ויצליח בתפקיד החדש. בנוסף זלץ השתתף בשמחות בית השואבה המרכזיות בעיר - בישיבה הגדולה של הרב מן ההר ובישיבה של הרב דונט, ובישיבת קטנה של 'עטרת שלמה'.

הח"כ המיועד יהודה ויספיש הגיע במהלך החג לעלייה לרגל במעונם של גדולי ישראל, הגר"ד לנדו שקיבלו לאחר המעמד המרכזי של "ריתחא דאורייתא" שהתקיים במעונו, כמו כן עלה למעונו של הגרמ"ה הירש. בנוסף ביקר בסוכותם ראש הישיבה הגר"ד כהן והגה"צ רבי שמעון גלאי אשר בירכהו בהצלחה בדרכו הציבורית החדשה.

במהלך החג קיים ויספיש אירוע בסוכותו בהשתתפות יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, החכי"ם המיועדים רוזנטל, פינדרוס וראוכברגר. רגע השיא היה בהשתתפותו של הגרמ"ה הירש באירוע. במהלך דבריו אמר: "צריך לעשות את המקסימום שבמקסימום וכל אחד יבוא וישתתף בבחירות וכמובן ללכת לג' אי אפשר להשתמש עם המילים שום דבר לא יהיה כמו שהיה, אם ח"ו לא יהיה משהו גדול שיהיה פה 10 שלנו זה לא טוב". במוצאי החג השתתף בהקפות שניות בקהילה החרדית בנתיבות, בראשות המרא דאתרא הגר"ש מונטג.

הח"כ המיועד אליקים שטארק ביקר במהלך החג אצל גדולי הדור מכל העדות והחוגים: הגר"ד לנדו, ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וכן אצל משגיח ישיבת מיר הגה"צ רבי בנימין פינקל שהעלה זיכרונות מהימים שבהם שטארק כיהן כראש חבורה בישיבת מיר.

כמו כן השתתף בשמחת בית השואבה אצל האדמו"ר מויז'ניץ ואף רכש שיר המעלות עבור הרה"צ רבי חיים מאיר הגר. בנוסף השתתף גם באירועי שמחת בית השואבה בויז'ניץ מרכז ובסאדיגורה, ובהקפות שניות אצל הגר"ש אלתר שבירכו בחום.

הח"כ המיועד משה רוזנטל עלה במהלך החג לגדולי ישראל שקיבלהו בחום וברכהו על כניסתו לתפקיד ונתנו לו את ברכת הדרך. רוזנטל השתתף בשמחות בית השואבה אצל הגר"ע פריד ובעוד קהילות רבות בבני ברק.

ח"כ יעקב טסלר השתתף במהלך ימי חול המועד באירועים רבים, וביניהם אירועי שמחת החג בבתי חולים שונים, שם שמח עם המאושפזים ובני משפחותיהם. כמו כן השתתף בשמחות בית השואבה בחצרות הקודש ויז׳ניץ, ביאלא, ויז'ניץ מרכז, דארג ופיטסבורג. לצד זאת השתתף באירועי חג קהילתיים וכן במעמדי הקפות שניות.

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )