פעילי 'הדמוקרטים הצעירים' הגישו אמש (חמישי) תלונה במשטרה לאחר שקבוצת צעירים תקפה אותם שוב ושוב בדוכן שהוקם ברחוב יפו בסמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים. המתפרעים היכו את הפעילים, ירקו עליהם, שברו את הדוכן וגנבו מכשיר סלולרי לאחד מהם.

על פי הנמסר, המשטרה הוזעקה למקום מספר פעמות במהלך האירוע, אך השוטרים כלל לא יצאו מהניידת. לבסוף, פעילי הדמוקרטים נאלצו לחלץ את עצמהם מהאירוע האלים והגיעו להגיש תלונה במשטרה.

חבר מועצת העיר ירושלים, ערן בן יהודה (הדמוקרטים), שהותקף במקום, מסר: "מדינה שבה אזרחים לא יכולים להביע עמדה פוליטית בפומבי - היא דמוקרטיה בהתפוררות. האירוע הזה הוא תוצאה ישירה של ההסתה כלפינו מצד הממשלה ומכונת הרעל".

בן יהודה הבהיר כי המפלגה לא מתכוונת להיכנע לאלימות: "לא נשתוק ולא נמצמץ מולה - נגיע לשם גם הבוקר ולכל מקום אחר. הציבור מוזמן להצטרף אלינו". על פי הודעת המפלגה, הבוקר יגיעו עשרות פעילים בליווי חברי נבחרת 'הדמוקרטים' לדוכן שיוקם באותו מיקום בסמוך לשוק מחנה יהודה.

האירוע מתרחש על רקע מערכת הבחירות הסוערת, כאשר מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן נמצאת במרכז הזירה הפוליטית. כזכור, גולן הצהיר לאחרונה כי בכוונתו להקים ממשלה עם מפלגת רע"מ, הצהרה שעוררה סערה פוליטית וגינויים חריפים מצד הימין.