סקר מפתיע: אם רק הצעירים יצביעו, כמה יקבלו המפלגות החרדיות?

עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

סקר ynet ו"ידיעות אחרונות" שנערך בקרב 543 צעירים בני 18-22 שיצביעו בפעם הראשונה מצביע על מפה פוליטית שונה לחלוטין מזו של הציבור הכללי. בניגוד לסקרים הרגילים שבהם שתי מפלגות מתמודדות ראש בראש, אצל הצעירים התמיכה מתפזרת בין מפלגות רבות ואף אחת לא מגיעה ל-10%.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בקרב המפלגות הבולטות שלא עוברות את אחוז החסימה: ש"ס מתרסקת בקרב המשיבים הצעירים, ואיתה גם רע"מ. גם עמך ישראל בראשות עופר וינטר, וכחול לבן לא צולחות את הרף. הרשימה המאוחדת של שרן השכל ועלה ירוק זוכה לכ-1% מהקולות.

בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה ניכר פער בכוונת ההשתתפות: 71% מהמשיבים היהודים בטוחים שיצביעו, לעומת 53% מהמשיבים מהחברה הערבית. בקרב האחרונים, 19% אינם יודעים אם יצביעו, לעומת 3% מהמשיבים היהודים.

בקרב הצעירים החילונים, התמיכה מתחלקת בעיקר בין המפלגות ביחד (20%), ישר! (18%) והדמוקרטים (17%). בקרב הדתיים בולטת הציונות הדתית–זהות עם 36%, ואחריה עוצמה יהודית עם 22%.

( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

46% מהמשיבים בסקר אומרים שבחירתם תהיה דומה לזו של לפחות אחד מהוריהם, בעוד 28% מציינים שבחירתם שונה מזו של שני ההורים. בקרב תומכי הליכוד הנתון הזה גבוה במיוחד: 71% מציינים דמיון בהצבעה לפחות לאחד ההורים, לעומת 33% בקרב תומכי ביחד ו-39% בקרב תומכי עוצמה יהודית.

המדיניות הביטחונית (27%) ויוקר המחיה (25%) הם שני השיקולים הבולטים עבור הצעירים בהחלטה לאיזו מפלגה להצביע. בקרב צעירים דתיים, המדיניות הביטחונית בולטת במיוחד (50%), לעומת 19% בקרב חילונים. בקרב החילונים בולטים יותר גיוס החרדים ושוויון בנטל (26%, לעומת 6% בקרב דתיים), וכן מחדל 7 באוקטובר וחקירתו (22%, לעומת 5% בקרב דתיים).

פעולות הממשלה בנושא המדיניות הביטחונית מייצגות את השקפותיהם של 48% מכלל המשיבים במידה רבה או רבה מאוד. שיעור זה עומד על 54% בקרב המשיבים היהודים, לעומת 25% בקרב המשיבים מהחברה הערבית. בנושא גיוס החרדים ושוויון בנטל, 48% מכלל המשיבים חשים שפעולות הממשלה מייצגות את השקפותיהם במידה מועטה או כלל לא.