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רגע לפני כניסת השבת

"תפילות של כל עם ישראל": אושיית הרשת חני מרגי מבקשת להתפלל על אח שלה שנפצע קשה בתאונה

אושיית הרשת שיתפה את עוקביה בבשורה קשה על תאונת דרכים שבה נפצע אחיה ביום שישי • "חייבים את התפילות של כל עם ישראל" | דוד בן נורית לרפואה שלמה במהרה (חרדים)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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אושיית הרשת ואחיה

אושיית הרשת חני מרגי שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בבשורה קשה על שבה נפצע אחיה ביום שישי האחרון, כשעה לפני כניסת השבת. מרגי ביקשה מהציבור להתפלל לרפואתו של אחיה, דוד בן נורית, המאושפז בבית החולים וסובל מחבלות קשות בגופו ובפניו.

בפוסט מרגש שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, כתבה מרגי: "שבוע טוב, בשורות טובות. אחי היקר עבר תאונת דרכים קשה ביום שישי, שעה לפני כניסת שבת. חייבים את התפילות של כל עם ישראל. דוד בן נורית".

בהמשך שיתפה מרגי את עוקביה ברגעים הקשים שעברו על בני המשפחה עם קבלת הבשורה, זמן קצר לפני כניסת השבת. "אחרי שבת הזויה בבית חולים, מי חלם, מי דמיין", כתבה בכאב. "שעה לפני שבת להבין שהתאונה קשורה אלינו, בלי לחשוב יותר מדי, פשוט להיות שם כולנו עם ספרי תהילים, מתפללים לנס".

כעבור מספר שעות פרסמה מרגי עדכון נוסף על מצבו הרפואי של אחיה, והודתה לציבור על התפילות הרבות. לדבריה, אף שאחיה טרם שב להכרה מלאה והוא סובל מפגיעות קשות, בני המשפחה חשים את חסדי השם בכל רגע ומתחזקים מהבשורות המעודדות שמתקבלות בבית החולים.

"תודה על התפילות שלכם. ברוך השם יש ניסים גלויים כל רגע וכל בדיקה. ה' איתנו, מרגישים את זה!", כתבה מרגי בהתרגשות. "הוא עוד לא בהכרה מלאה, אבל חסדי ה', הראש בסדר, וזה נס ענק בפני עצמו. סובל מחבלות קשות בגוף ובפנים".

למרות הדאגה הגדולה, מרגי הביעה אמונה וביטחון בהחלמתו של אחיה: "אבל ה' אוהב אותו, אני בטוחה. הוא צדיק אמיתי והוא יצא מזה! אמן!".

בסיום דבריה שבה מרגי וביקשה מהציבור להמשיך ולהרבות בתפילות לרפואתו של אחיה, בתקווה שיתאושש מפציעותיו וישוב לאיתנו במהרה.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת דוד בן נורית, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
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