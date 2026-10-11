פחות מארבעה שבועות לפני מערכת הבחירות, החלה יהדות התורה לחמם מנועים בסדרת כינוסים ברחבי הארץ. היום (ראשון) התקיים בבני ברק כינוס לפעילים של דגל התורה בהשתתפות הראב"ד הגר"י סילמן, יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יו"ר התנועה משה גפני והחכי"ם פינדרוס, רוזנטל וויספיש, לצד מ"מ רה"ע בני ברק מנחם שפירא וסגר"ע גודי סילמן.

במקביל, קיימו ראשי אגודת ישראל, ח"כ מאיר פרוש והח"כ המיועד אליקים שטארק, מפגש היערכות בעיר ביתר עילית, כחלק מסדרת הפגישות שמתקיימות בתקופה זו ברחבי הארץ.

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר פתח את דבריו בהדגשה חדה: "אנחנו חיילים של גנרלים, גדולי ישראל. אין דבר כזה שהציבור בני התורה לא הולך להצבעה. אנחנו גדלנו ככה ב-DNA".

אשר התייחס בחריפות לקמפיינים הסמויים בציבור החרדי נגד ההצבעה: "נמצאים אנשים שהיו איתנו במערכות האלה, ויש כאלה שעושים את זה בקואליציה מוזרה. יש כאלה שעושים את זה לשם שמיים, אבל יש גם כאלה שבשנים האחרונות התחילו את השיטה הזאת בשיטות אחרות לגמרי".

בהמשך דבריו, חידד אשר את המסר לאלה שנמנעו מלהצביע בבחירות הקודמות: "ראיתי שלט שכתוב בו 'חברי הכנסת החרדים, איפה אתם'. איך יודעים שאנחנו חברי כנסת חרדים? הרי לא הצבעתם בפעם הקודמת! הרי מאוד יכול להיות שאם היה עוד מנדט אחד לקואליציה מסוימת, היינו פותרים עם זה עוד בעיה. אבל עכשיו אתם מדברים איתנו בחדרים? איפה אתם?"

ח"כ פינדרוס הציג תמונת מצב חמורה יותר: "תנועת דגל התורה הצליחה - 38 שנה רב משה גפני הצליח להביא השגים, והציבור החרדי גדל, הצליח ועשה פרי. ומה זה גרם? זה גרם לתהליך הפוך. ליצרא דעבודה זרה".

לדבריו, "בעבר, הם ניסו להסוות את כוונותיהם בתירוצים שונים, כיום, המסכות ירדו לחלוטין – המאבק כבר אינו על תקציבים, עוד מנדט או תפקיד כזה או אחר, אלא מלחמה חזיתית ופתוחה על עצם קיומו של הציבור החרדי, החינוך החרדי ועולם הישיבות בארץ ישראל".

מייסד קהילת בית השם הרב שלמה קולדצקי הביע אופטימיות: "אנחנו בבחירות, אנחנו נהיה לצידכם, ואתם בעזרת השם תמשיכו לסייע לציבור. אני בטוח שאנחנו נוכל עכשיו לגדול. היינו 8 מנדטים כבר כמה פעמים, ולגדול ל-10 זה גידול טבעי. ואם יעבדו טוב כמו שצריך עם כל המרץ, אחרי 4 שנים שלא היו בחירות פה בארץ, אז וודאי שנצליח".

הרב ישעי' קרליץ, גבאי בית הכנסת רמב"ם, חידד את התפקיד המעשי: "התפקיד של כל גבאי הוא להגיע לכל בחור ובחור. חוץ מאשר למפות את הציבור המבוגר, יש למפות גם את הבחורים ולהעמיד מישהו מתוך הקהילה שיהיה אחראי על כל בחור ובחור – וידאג שילך להצביע".

"בלי נציגות חזקה, משרדי הממשלה ירמסו"

בכינוס שנערך בביתר עילית, השתתפו ראש העיר מאיר רובינשטיין, סגרה"ע גדליהו אייזנשטיין, חה"מ בעריש שמעיה, המשנה לרה"ע מנחם מנדל שוורץ, סגרה"ע מאיר בר לב, חה"מ דוד שפיצר, חה"מ יואל פרויליך, חה"מ אליעזר לוצקין, וחה"מ עוזי שלום.

ח"כ פרוש חידד את הקשר בין הפיתוח המקומי לנציגות הארצית: "כל חסידות שרוצה להגיע לביתר יודעת שהיא מוזמנת בכבוד, וראש העיר פועל שכל קהילה תקבל מגרש לבית כנסת, ובהמשך לפי הצורך אפשרות להקים תלמוד תורה, בית ספר לבנות, ישיבה, ועוד. הדברים האלו תלויים גם בגופים ארציים, במספר משרדי ממשלה, ועוד. בלי נציגות חזקה בכנסת, משרדי הממשלה ירמסו את האפשרות של הערים החרדיות להתפתח".