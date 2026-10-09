בנט ולפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בסקר החדש של דיירקט פולס עבור i24NEWS נשמר התיקו בין הגושים שמלווה את הזירה הפוליטית כבר חמישה שבועות ברצף. אולם מעבר לכותרת הראשית, מתגלה סיפור מעניין יותר: שינוי הדרגתי בתוך הגושים עצמם, כאשר המפלגות הגדולות נחלשות לטובת הקטנות.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שרון מדגיש כי "אלו אמנם רק שני מנדטים, אבל מה שחשוב כידוע זו המגמה, ואצל שתי המפלגות הללו המגמה בתקופה האחרונה קבועה: איזנקוט נחלש ובנט מתחזק". הפער ביניהם עדיין גבוה, אך כדאי לעקוב אחרי המגמה הזו לקראת הישורת האחרונה, לדבריו.

בגוש הימין נרשמים סימנים דומים: הליכוד נחלש ומאבד שני מנדטים לטובת עוצמה יהודית שעולה ל-9 מנדטים, והציונות הדתית שעולה ל-6 מנדטים. התהליך הנוכחי משקף, על פי הניתוח, תובנה ציבורית כי הדבר החשוב ביותר איננו גודל המפלגה אלא גודל הגוש, ובהתאם לכך המצביעים מבקשים להעניק כוח גם ליתר המפלגות ולא רק לגדולות ביותר.

הנתון המסקרן ביותר נמצא דווקא אצל עופר וינטר. אחרי שבועות של דימום איטי ועקבי שהובילו אותו עד כמעט מתחת ל-4 מנדטים, וינטר מתחזק קלות בימים האחרונים ומתייצב על 4 מנדטים. זאת למרות קמפיין ישיר מצד הליכוד, הפרסומים בעניין יוסף חדאד, ואמירות מפורשות של נתניהו כי וינטר יילך עם ליברמן.

שרון מציין כי "כל אלו היו צריכים להיות לכאורה סיבה לקריסה של עמך ישראל, אך במקום זאת אנחנו רואים תוצאה הפוכה: וינטר מתחזק קלות". עם זאת, הוא מוסיף כי עדיין מוקדם לומר האם מדובר במגמת שינוי קבועה או חד פעמית, ושווה להמשיך לעקוב אחרי אחת המפלגות המסקרנות של מערכת בחירות 2026.

בשורה התחתונה, הסקר הנוכחי לא מספר מי ינצח. הוא מספר שהקרב עדיין פתוח, והדברים מתרחקים בהדרגה מהמפלגות הגדולות ומתקרבים דווקא אל הקצוות: אל אחוז החסימה, אל שיעורי ההצבעה ואל היכולת של כל מחנה להוציא את המצביעים שלו מהבית ביום הבחירות. שם, יותר מאשר בכל טבלת מנדטים, תיקבע זהות הממשלה הבאה.