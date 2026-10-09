בקבוקי ויסקי יוקרתיים ובהם אבק מהיישובים החדשים ביהודה ושומרון הפכו לאחת ההפתעות של הכנס שנערך אתמול (חמישי) בבנייני האומה. בועז וצופייה בן דוד מהיישוב החדש מצוקי ארץ שקם בבנימין לפני פחות מחודש, העניקו אותם לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בהוקרה על קידום ההתיישבות. שני הבכירים ויתר הנוכחים במקום התלהבו במיוחד מהמתנה.

"כשהגענו ליישוב, הבאנו ארגזים, כמה רהיטים והרבה חלומות", סיפרו בני הזוג. "מהר מאוד גילינו שיש אצלנו בבית עוד משהו, ובכמויות: אבק. הוא נכנס לחלונות, נדבק לנעליים וממלא את הכביסה. לפעמים זה מעצבן. אבל אז אנחנו מסתכלים החוצה ורואים את הדחפורים. עוד דרך נפתחת, עוד בית נבנה, עוד משפחה תוכל להגיע".

האבק נארז עם תווית בגוני זהב והכיתוב "אבק ארץ ישראלי משובח בן אלפי שנים", לצד תיאור המוצר: "מזוקק בדחפורים, בניחוח יישובים חדשים". נתניהו הוגדר "מנהל המפעל" וסמוטריץ' "מנהל הייצור". בתחתית התווית הופיעה אזהרה: "מכיל אידיאלים | חייב בפיקדון ברית בין הבתרים".

"בשבילנו הוא באמת יקר. כי זה האבק של הבית שלנו. של המקום שבו אנחנו רוצים לגדל ילדים", הסבירו בני הזוג. "אתם קיבלתם החלטות, ואנחנו חיים את מה שצמח מהן".

מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, הקדיש פוסט למתנה שבו כתב: "אני חושב שזו פעם ראשונה שראש הממשלה מקבל מתנה כזו. אבק". הוא תיאר את האבק שמגיע מהדחפורים, מהבתים הנבנים ומהכבישים הנסללים כ"אבק קדוש. אבק שמלא אידיאלים, אבק של פריחה והתחדשות", וסיכם: "אין עוד מדינה בעולם, שראש ממשלה ושר האוצר מתרגשים לקבל אבק. עם מופלא".

יום של איחוד כוחות בהובלת ישראל גנץ

המחווה חתמה יום של שני כנסים בהובלת ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, בהשתתפות מאות רבנים, ראשי רשויות ופעילים. מוקדם יותר התקיים ביוזמתו כנס רבנים עם נתניהו וסמוטריץ', ובערב התכנסו הנהגות השטח בבנייני האומה להשקת המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית להעלאת אחוזי ההצבעה בימין, שבראשו עומד גנץ.

"בצעד חסר תקדים איחדנו כוחות וחיברנו בין הגורמים החשובים ביותר במערכת הבחירות הנוכחית על מנת להניע באמצעות אישי הציבור מאות אלפי מצביעי ימין לקלפי", אמר גנץ. "המטרה היא להיערך יחד ולהוביל לניצחון גדול של הימין".

בני הזוג ביקשו מהשניים לשמור את הבקבוקים גם כשהדרכים ביישוב כבר יהיו סלולות: "כדי לזכור שמתוך האבק הזה צמחו בתים ומשפחות".