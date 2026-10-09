"למה לא התפטרת?": אם שכולה שאלה את בנט על מירי רגב - ותקפה

האסון בנחל צפית ( צילום: דוברות זק"א )

עימות חריף התפתח אמש (חמישי) בכנס בחירות של נפתלי בנט ויאיר לפיד במודיעין, לאחר שאמה של אילן בר שלום ז"ל, שנהרגה באסון נחל צפית, הטיחה בבנט שאלות על אחריותו לאסון בתקופת כהונתו כשר החינוך. העימות החל דווקא בשאלה על שרת התחבורה מירי רגב, והסתיים בחילופי האשמות וביציאתה של האם מהאולם.

בנט ולפיד הגיעו לחוג בית המוני במתחם גריי בעיר, במסגרת הקמפיין לקראת הבחירות. לאחר שנשאו דברים בפני המשתתפים, נפתח המפגש לשאלות מהקהל. לפי הדיווח של שיר ששון במקור ראשון, אחת המשתתפות פנתה לבנט בשאלה על שרת התחבורה מירי רגב ועל אחריותה בעקבות פרשת טיסת פליי דובאי והמחדלים שהתגלו בעקבותיה. "היא לא צריכה ללכת רק בגלל המחדל. לא קשור לפוליטיקה, היא שרת התחבורה הכושלת ביותר בתולדות המדינה בלי תחרות", השיב בנט. בהמשך הוסיף: "זה לא מספיק – על הדבר הזה צריך ועדת חקירה". הסוקר מסביר את הנתונים: משהו עמוק יותר קורה מעל ומתחת לפני השטח כיכר השבת | 12:22 "אבק קדוש": למה נתניהו וסמוטריץ' קיבלו בקבוקי ויסקי מלאים אבק? כיכר השבת | 12:13 בנט ביקש להמחיש את חומרת האירוע ואמר כי יש להתייחס לאפשרות כאילו "לפני כמה ימים נהרגו 1,200 ישראלים – 200 על המטוס ועוד 1,000 כי המטוס התרסק בנתב"ג". את דבריו סיכם בקביעה: "היא צריכה לעוף", וזכה לתשואות מהקהל.

- צילום: שיר ששון 10 10 0:00 / 2:48 ( צילום: שיר ששון )

אלא שבשלב הזה התברר כי לשואלת יש שאלה נוספת, אישית הרבה יותר. היא הציגה את עצמה כרותם בר שלום, אמה של אילן בר שלום ז"ל, שנהרגה באסון נחל צפית בשנת 2018, בזמן שבנט כיהן כשר החינוך.

"למה אתה לא התפטרת במשמרת שלך כשהיית שר החינוך ולא דאגת לפקח על המכינות?", שאלה. "גרוע מזה, אתה החזקת באג'נדה שקראת לה 'בטיחות מאפשרת' – אתה ידעת על המערב הפרוע שהולך במכינות ואתה נתת לזה לקרות".

בר שלום המשיכה וטענה כי בנט התנגד בעבר להקמת ועדת חקירה בעקבות האסון. "ועוד דבר שעשית – לא הסכמת בשום אופן שיקימו ועדת חקירה", אמרה.

היא הזכירה מפגש שקיים בנט עם ההורים השכולים לאחר האסון: "אתה היית חמוש בשלושה עורכי דין והסברת לנו איך לא עושים משפטיזציה מכל דבר". לאחר מכן שאלה: "אני רוצה להבין: אם עכשיו אתה רוצה ועדת חקירה, למה אז לא הסכמת?"

בנט השיב כי לאחר האסון הגיע לבקר את המשפחות השכולות. "הלכתי אישית לכל אחת מהמשפחות, ישבתי אישית עם עשר משפחות, לא חמקתי. באתי לוועדת החקירה...", אמר.

בשלב הזה קטעה אותו בר שלום ושבה לשאלת הקמת הוועדה: "לפני שהלכת לוועדת החקירה – לא הסכמת שתהיה כזו. מה ההבדל בין היום, שתחת כל עץ רענן אתה מבקש ועדת חקירה?"

בין השניים התפתח ויכוח בשאלה אם בנט תמך בזמן אמת בהקמת ועדת חקירה לאסון נחל צפית. בנט טען כי הסכים להקמת הוועדה, אך בר שלום דחתה את דבריו: "אתה משקר. לא הסכמת".

העימות הסתיים כאשר בר שלום עזבה את האולם יחד עם בן זוגה, תוך שהיא משמיעה קריאות זועמות כלפי הקהל שעצר את הדיון.

- צילום: שיר ששון 10 10 0:00 / 1:00 ( צילום: שיר ששון )

כזכור, באסון נחל צפית באפריל 2018 נספו עשרה בני נוער במהלך טיול גיבוש של מועמדים למכינת "בני ציון". מנהל המכינה יובל כאהן והמנהל החינוכי אביב ברדיצ'ב הורשעו בגרימת מוות ברשלנות ונגזרו עליהם שבע שנות מאסר בפועל. הפרקליטות הגישה ערעור על גזר הדין ודרשה להחמיר את העונש ל-12 שנות מאסר.