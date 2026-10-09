זכתה בנובל לשלום - אחרי שהאשימה את ישראל ברצח עם

ועדת הבחירה באוסלו הכריזה היום (שישי) כי פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לנאווי פילאי, משפטנית דרום-אפריקאית בת 85 שכיהנה בשורת תפקידי מפתח בזירה המשפטית הבין-לאומית. ההחלטה מעוררת הדים רבים בישראל, לאור עמדותיה הביקורתיות החריפות נגד המדינה.

פילאי, בת להורים ממוצא הודי שנולדה וגדלה בדרום אפריקה תחת משטר האפרטהייד, מחזיקה ברקורד עשיר של עשייה משפטית. בין היתר, היא כיהנה כנשיאת בית הדין הבין-לאומי הפלילי לרואנדה, נמנתה עם צוות השופטים הראשון בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, ושימשה כנציבת זכויות האדם של האו"ם עד שנת 2014. כיום היא מכהנת כשופטת בבית הדין הבין-לאומי לצדק בתביעה המתנהלת נגד מיאנמר בגין רצח עם.

ועדת הפרס הנורבגית נימקה את החלטתה בכך שפילאי הפגינה "אומץ לב ויושר יוצאי דופן", אשר סללו את הדרך לכינונו של סדר משפטי עולמי מקיף וצודק יותר. דובר הוועדה הדגיש כי פילאי היא מגינה נלהבת של זכויות אדם, ומילאה תפקיד קריטי בהבטחת הבאתם לדין של האחראים לפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם.

פרס נובל לשלום, ששוויו עומד השנה על כ-1.2 מיליון דולר, הוא היחיד מבין פרסי הנובל שאינו מחולק על ידי ועדה בשבדיה, אלא על ידי ועדה שחבריה נבחרים על ידי הפרלמנט הנורבגי. השנה הוגשו לוועדה 287 מועמדויות.

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דוח רצח העם נגד ישראל

בחלוף השנים מיצבה עצמה פילאי כאחת המבקרות החריפות ביותר של מדיניות ישראל. מעורבותה הגיעה לשיא בספטמבר 2025, אז פרסמה ועדת החקירה הבין-לאומית העצמאית של האו"ם לבחינת "השטח הפלסטיני הכבוש" שבראשה היא עומדת, דוח חסר תקדים בן 72 עמודים.

הדוח קבע כי ישנו "בסיס סביר" לכך שישראל ביצעה ארבעה מתוך חמישה סעיפים המוגדרים כרצח עם תחת החוק הבין-לאומי: הריגת חברי הקבוצה, פגיעה פיזית ונפשית אנושה, יצירה מכוונת של תנאי מחיה שנועדו להשמיד את הקבוצה, ומניעת ילודה.

בנוסף, פילאי הפנתה אצבע מאשימה כלפי בכירי ההנהגה הישראלית, בהם הנשיא יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושרי הביטחון יואב גלנט וישראל כ"ץ, בטענה כי התבטאויותיהם הסיתו לביצוע פשעי זוועה והעידו על כוונה למוטט את העם הפלסטיני בעזה. היא אף ערכה השוואה לרואנדה, וטענה כי בשני המקרים בוצעה דה-הומניזציה לקורבנות שאיפשרה "הרג חסר רחמים".

הדוח התייחס גם ליהודה ושומרון, שם גינתה פילאי את תוכניות הסיפוח של השר בצלאל סמוטריץ' ואת הרחבת ההתנחלויות בשטח E1, וכינתה אותן מטרות של "טיהור אתני" המשנות את הדמוגרפיה באופן קבוע.

מדינת ישראל בחרה להחרים את עבודת הוועדה ולא שיתפה עמה פעולה מתחילת דרכה. בתגובה לפרסום הדוח בשנה שעברה, תקפו בירושלים את מהימנותו. דובר משרד החוץ דאז, אורן מרמונשטיין, דחה את הממצאים מכל וכל, גינה את חברי הוועדה כ"פרוקסי של חמאס", וטען כי המסמך כולו נשען על תעמולה ושקרים של ארגון הטרור.

הנציגות הדיפלומטית הישראלית בז'נבה טענה כי הוועדה מונעת מאג'נדה פוליטית אנטי-ישראלית מובהקת. יצוין כי למרות הרטוריקה החריפה והיותו הדוח הקשה ביותר שיוחס לאו"ם בהקשר הישראלי, הוועדה פועלת כגוף עצמאי שאינו מייצג רשמית את כלל האו"ם, ולממצאיה אין תוקף מחייב או סמכות אופרטיבית.

ההכרזה על פילאי חותמת שבוע עמוס בהכרזות על זוכי הנובל לשנת 2026 בקטגוריות השונות: בפרס לרפואה זכו הפרופסורים קארל דייסרות' מארה"ב ופטר הגמן וגאורג נאגל מגרמניה על מחקרם בתחום השליטה בתאי עצב באמצעות אור; בפרס לפיזיקה זכה פרנסיס לואי האלזן על גילוי הניטרינו באנטרקטיקה; בפרס לכימיה זכו אנרי בוריס קגן וקנסו סואי; ובפרס לספרות זכתה המשוררת הקנדית אן קרסון.