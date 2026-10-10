הדברים המלאים של הגר"צ מאזוז

הדברים המלאים של הגר"צ מאזוז

שבועיים וחצי בלבד לפני פתיחת הקלפיות: ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי צמח מאזוז, יוצא בקריאה פומבית למנהיג מפלגת 'אחי', הגאון רבי יוסף חיים אברג'ל, לפרוש מהמרוץ לכנסת ולאחד כוחות עם תנועת ש"ס.

הדברים נאמרו במהלך צילומי סרטון תמיכה רשמי שצילם ראש הישיבה למען מפלגת ש"ס. תוך כדי התיעוד, פנה הגר"צ מאזוז באופן ישיר אל ידידו הגר"יח אברג'ל בבקשה שיסגור את המפלגה שהקים.

"שמעתי שידידי וחביבי, הרב הגאון הגדול, בנם של קדושים, הרב החיד"א אברג'ל, שהוא פותח מפלגה", פתח ראש הישיבה את דבריו.

בהמשך התיעוד פנה הגר"צ מאזוז בבקשה אישית: "אני מאוד מבקש מעל במה זו – שיסגור את המפלגה ונתחבר ביחד, ונהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד בעזרת ה' יתברך ונראה הרבה הצלה בוודאי".