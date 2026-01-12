מפירות ההסתה החריפה נגד החרדים: מעטפות עם חומר לבן בלתי מזוהה, לצד כתובות נאצה חמורות, הגיעו היום ללשכות החכי"ם משה גפני ואורי מקלב. המעטפות הועברו לקצין הכנסת שפתח בחקירה. לשכת ח"כ גפני: "היה לנו ברור שההסתה הפרועה תוביל לצעדים שכאלו ואולי אף לאלימות" (חדשות, חרדים)
בשל בעיות ביטחון כביכול הודיע מג"ב על סגירת מתחם קבר שמואל הנביא והוועדה לפניות הציבור של הכנסת תדון בנושא מיד אחרי החג * יו"ר הוועדה, ח"כ הרב אורי מקלב למפקד מג"ב: "הצורך בשמירה על הסדר אינה נפתרת בסגירת מקום תפילה"
יו"ר ועדת הכספים משה גפני וחבר-הכנסת אורי מקלב ביקשו להגיע לפגישה במעונו של האדמו"ר מסלונים שליט"א בירושלים. כשהשניים עברו דרך מאה שערים - הם הותקפו ע"י קבוצת "סיקריקים" חסרת אחריות. מקורבי הח"כים ל"כיכר השבת": "הם חבורה מטורפת". צלם חדשות 24 תיעד את הדרמה במאה שערים. צפו (חרדים)
ישיבת סיעה מיוחדת של יהדות התורה נערכה במאהל המיוחד שהקים מאיר פרוש ברחבת בית-הכלא מעשיהו - שם כלואים האברכים. "ההחלטה על הימנעות בהצבעת אי-אמון בממשלה היום בכנסת - מהווה תמרור אזהרה לראש-הממשלה", אומר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בשיחה עם "כיכר השבת". דיווח, גלריה (חרדים)
בכירי "דגל התורה" לא יודעים כיצד לעכל את מעצרו של אורי לופוליאנסקי. "האחרון שחשבתי שיעצרו אותו - היה אורי, חביב על הבריות וסמל ליושר", אומר ל"כיכר השבת" גורם בכיר בתנועה הליטאית. והחשבון נפש בדרך. "עד עתה יכולנו להתהלך בגאווה מול אנשי ש"ס - שאנשינו לא חשודים. המיתוס התנפץ" (חרדים)
עבודות שיפוץ והחלפת טורבינה באתר ´חגית´ של חברת החשמל בצפון, עבודות הנמשכות על פני שלושה שבועות, כאשר אין שום צורך שהוא, לקיום העבודות גם ביום השבת. יו"ד וועד העובדים: "שום דבר לא יקרה אם העובדות ימשכו שלושה שבועות ועוד שלושה ימים" (בארץ)
האוצר נלחץ. חוק ההסדרים חייב לעבור את משוכת וועדת הכספים. ועדת השרים לחקיקה אישרה אתמול את חוק גפני שהתבטא לאחרונה בראיון שהעניק לאבי בלום מקו עיתונות, כי "בלי החוק, לא יהיה תקציב". האם הדבר בא לידי ביטוי באישור המהיר של ועדת השרים?(כלכלה בארץ)