מתקף את הנסיעה | ארכיון ( צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

בשורה חשובה למאות אלפי נוסעי התחבורה הציבורית בישראל: ועדת הכלכלה אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את "חוק התיקוף", שצפוי להשים סוף למציאות האבסורדית בה נוסעים ששילמו מראש על נסיעתם ספגו קנסות כבדים של 180 ש"ח, רק בשל שכחה טכנית של פעולת התיקוף.

המהפכה הזו החלה בלשכתו של ח"כ אורי מקלב, המוכר ככתובת המרכזית לפניות הציבור בנושאי תחבורה, זיהה כבר לפני תקופה ארוכה את העוול הזועק. "אנשים עברו התעללות", אמר היום מקלב בוועדה בכאב, "החוויה של נסיעה בתחבורה הציבורית הפכה לקשה, כל יום נעשה עושק של אזרחים". אלא שכאן נתקלה היוזמה במכשול פרוצדורלי: עם מינויו של מקלב לתפקיד סגן שרת התחבורה, נמנע ממנו על פי החוק להמשיך ולקדם הצעות חוק פרטיות. כדי לא להפקיר את הנוסעים, נוצר "ציר פעולה" משותף: ח"כ משה סלומון (הציונות הדתית) לקח על עצמו את הובלת החקיקה בכנסת, כשמקלב פועל כ"מנוע" מאחורי הקלעים בתוך משרד התחבורה. הדרך לאישור הייתה מורכבת, במשך חודשים ארוכים ניצבו גורמי המקצוע במשרד התחבורה כחומה בצורה נגד החוק. הטיעון היה "סטטיסטי": ללא תיקוף, המדינה לא יודעת כמה נוסעים יש בקו ואיך להתחשבן עם החברות.

דבריו של מקלב בוועדה

כאן נכנסה לתמונה הפעילות של סגן השר מקלב. בדיונים סגורים ובלתי נגמרים מול פקידי המשרד, הבהיר מקלב כי לא ייתכן שהנוסע הפשוט יהפוך ל"סטטיסטיקאי" של המדינה על חשבון כיסו הפרטי. "מי שלא תיקף לא עובד אצל המדינה", גיבה אותו היום יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן בטון תקיף.

בסופו של דבר, הלחץ שהפעיל מקלב בתוך המשרד, יחד עם הנחישות של ח"כ סלומון בוועדה, הולידו את הפשרה: הקנס יופחת דרמטית ל-50 שקלים בלבד (ובכל מקרה לא יעלה על 100 ש"ח), גם באוטובוסים וגם ברכבת הקלה.

במהלך הדיון הודה ח"כ סלומון לסגן השר מקלב על חלקו המכריע: "ח"כ מקלב התחיל את התהליך, החוק פותר עוול קשה מאוד כלפי נוסעים ששילמו ואין להם סיבה לא לתקף. זו בשורה גדולה".

מקלב עצמו סיכם את המאבק בסיפוק, אך שלח מסר לחברות התחבורה: "אם היו משקיעים את הכסף של הפיקוח בשיפור השירות, המצב היה נראה אחרת. אנחנו נמשיך לוודא שהחברות יבצעו את מלאכתן ולא יתעמרו בציבור".

החוק יעלה כעת לאישור סופי במליאת הכנסת, וצפוי להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל בתוך זמן קצר, כשהוא מביא מזור לאלפי הורים, סטודנטים וקשישים שנתקלו עד היום בפקחים קשוחים למרות ששילמו ממיטב כספם.