לאחר שבועות קשים לציבור החרדי, בהם נדרסו למוות שני מפינים ועוד ארבעה נפצעו בדרגות שונות, יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב, דרש לפני זמן קצר (רביעי) מיו"ר הכנסת אמיר אוחנה לקיים דיון דחוף בנושא.

מקלב דרש לקיים דיון בהצעה דחופה לסדר היום בנושא: “תופעה קשה של דריסות מפגינים - שני הרוגים וארבעה פצועים”.

בפנייתו מתריע ח״כ אורי מקלב מפני הסלמה מסוכנת באלימות כלפי אזרחים מהציבור החרדי, וקובע כי מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית ברורה וחד-משמעית. לדבריו, שתיקה מול מקרים מסוג זה עלולה להביא להחרפת האלימות ולהפיכתה לנורמה מסוכנת.

מקלב הדגיש כי לא כל הנפגעים באירועים הללו הם מפגינים, וכי בחלק מהמקרים מדובר גם בעוברי אורח חפים מפשע שנפגעים מהצד, מבלי שהיה להם כל קשר למחאה עצמה. “כאשר כלי רכב דורסים בשטח הפגנה - אין הבחנה בין מפגין לאזרח מזדמן, והסכנה לחיי אדם היא מוחשית ומיידית”, ציין.

עוד הוסיף כי ההסתה המתמשכת בתקשורת נגד הציבור החרדי תורמת לאווירה האלימה, ומכשירה פגיעה פיזית באזרחים. לדבריו, כאשר שיח מסית מקבל לגיטימציה ציבורית, התוצאה בשטח אינה מאחרת לבוא.

יצוין, כי קיים כישלון חמור באכיפה ובשמירה על ביטחון האזרחים, כאשר אירועי דריסה מתרחשים במהלך הפגנות, במקום הפקת לקחים ולקיחת אחריות, לעיתים נעשה ניסיון של גורמי האכיפה לטשטש או לכסות על מחדלים, דבר שמעמיק את חוסר האמון ופוגע בתחושת הביטחון.

לדברי ח"כ מקלב, "שני הרוגים וארבעה פצועים בתוך פרק זמן קצר מחייבים דיון ציבורי ופרלמנטרי מעמיק, שיבחן את אופן ההתמודדות של המשטרה, רמת ההרתעה והענישה, והצעדים הנדרשים למניעת הישנות מקרים דומים".

הזעם כנגד אוזלת ידה של המשטרה ומערכת המשפט, מגיעה לא רק מהמגזר החרדי וכפי שדווח מוקדם יותר היום, גם השרים סמוטריץ' ובן גביר גינו את התופעה המחרידה.

בפוסט שפרסם בן גביר, קרא השר למשטרה לסגור חשבון עם הנהג הדורס, והצטרף למחאה על ההסתה נגד חרדים.

"ליבי עם משפחת קרמר היקרה בשעתה הקשה, ואני שולח תנחומים מעומק הלב על האסון הכבד שבו מצא בנם, צבי קרמר ז״ל, את מותו. אין מילים שיכולות לנחם כאב כזה, עם ישראל מחבק אתכם", כתב בן-גביר.

השר התייחס לאירוע הדריסה: "אני מגבה באופן מלא את משטרת ישראל שפעלה בנחישות לאיתור ולעצירת הנהג שדרס. מי שבחר לנהוג בפראות באופן שהביא לנטילת חיים של אדם - חייב להיענש במלוא החומרה. אני סומך על המשטרה שתעשה את עבודתה עד תום", אמר בן גביר.

השר לבל"ם הוסיף בדבריו מסר לציבור החרדי, על תופעת ההסתה המכוערת שמשתולתת כלפיו: "ומכאן גם מסר ברור לאחיי ואחיותיי החרדים: דמכם אינו הפקר. לא נתן למקרים כאלה לחלוף בשתיקה ונוודא שאירועים קשים כאלה יטופלו ביד קשה, בנחישות וללא פשרות."

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם גם הוא הודעת גינוי לגל ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי, ואירועי הדריסות החוזרים כלפי מפגינים חרדים.

עם זאת, השר גינה גם את החסימות של קבוצות השוליים הקיצוניות ואת ההפגנות הפרועות שגורמות פעמים רבות לחילול השם.

"חסימות הכבישים הפרועות והאלימות של קבוצות החרדים הקיצוניות הן משהו שראוי לכל גינוי והוקעה", פתח סמוטריץ' בפוסט שפרסם הבוקר.

"למרבה הצער בשלוש השנים האחרונות אין משטרה ואין שלטון חוק בישראל. מערכת אכיפת החוק נרמלה הפרות חוק וחסימות כבישים אלימות בחסות החיבוק החם שלה להפגנות קפלן ושות' והקביעה ההזויה של היועמ"שית לפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי", ציטט שר האוצר.

הוא תיאר כי "אזרחי ישראל הפכו בחסות מערכת חוק מושחתת לקורבן לפריקת תסכולים מופקרת של קבוצות שוליים שמחליטות כל שני וחמישי להעניש את הציבור על כישלונן לקדם את ערכיהם ורצונותיהם דרך המערכת הדמוקרטית."

בניגוד לרבים אחרים שממלאים פיהם מים, סמוטריץ' עבר לגנות את ההסתה האנטישמית הפרועה שמתחוללת נגד החרדים בשנים האחרונות, תוך שהוא מתייחס לשני האירועים בהם נדרסו חרדים למוות בשלהי הפגנה.

"ועדיין", כתב סמוטריץ', "לא ניתן לקבל בשום אופן את הדריסות החוזרות ונשנות של מפגינים חרדים, רק בשל היותם חרדים ובשל קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל כאן נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה (קמפיין שלמרבה הצער האנרכיסטים החרדים מתדלקים ומעצימים בטפשות ורשעות). הנהגים הדורסים צריכים להיחקר ולעמוד לדין במלוא החומרה", סיים שר האוצר את דבריו.

מהפלג הירושלמי נמסר: "התיעוד מתוך האוטובוס לא מותיר מקום לספק כי מדובר באירוע דריסה מכוון נגד קבוצת תלמידי ישיבה שהפגינו בכביש המוביל למושב קוממיות, דריסה שהובילה לפגיעה ישירה והריגתו המזעזעת של תלמיד ישיבת סאטמר הבה"ח נפתלי צבי קרמר ז"ל בן ה-18".

"הדם על הידיים של המשטרה!", נמסר עוד: "שבאופן מופקר ובריוני התנערה מיד מחובתה הבסיסית ביותר - לחקור רצח של נער צעיר. הודעת המשטרה שפעלה על אוטומט כששחררה תוך דקות ספורות הודעה לתקשורת שלא מדובר בדריסה מכוונת, וממשיכה גם הבוקר להתעקש על כך, סיפקה הצצה אמיתית להתייחסות המשטרה לחיי אדם בקרב הציבור החרדי".

לדברי הפלג: "אותה התייחסות שפעם אחר פעם מספקת תיעודים מזעזעים של משטרים אפלים: שוטרים וקצינים בכירים שחונקים ילדים ונערים; התעמרות בנערות ובנשים חרדיות שנקלעו לאזורי הפגנות; התזת גז פלפל ממכת"זיות; שימוש באלות ובאלימות מופרזת ללא סיבה. זו אותה משטרה שקברה ומסמסה תיקי דריסה רבים בהפגנות בשנים האחרונות, (3 מתוכם רק ביממה האחרונה…) תיקים שצורפו אליהם תיעודים שגם הם לא מותירים ספק - ושחלקם אף קיבלו חשיפה תקשורתית נרחבת".

לסיום נכתב בהודעה: "הדם על הידיים של מערכת המשפט והפרקליטות, שהתירה את דמם של הציבור החרדי עם פסיקות מקלות הזויות ומקוממות על נהגים עבריינים שדרסו והרגו בזדון נערים חרדים, והתירה בכך את דמם. דם החרדים הותר!".