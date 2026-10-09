ליפא שמלצר מגלה: "אני רוצה לעבור לגור בישראל"

הזמר החסידי ליפא שמלצר, המתגורר בארצות הברית, משתף בימים אלה ברצון הולך וגובר לעבור לגור בארץ ישראל. בדברים שמסר לקבוצות 'הפרגוד' בעקבות ביקורו בארץ בחג הסוכות, סיפר כי בכל ביקור מתחזקת אצלו תחושת הגעגוע והמחשבה שאולי יום אחד יקבע כאן את ביתו.

"בכל פעם שאני מגיע לכאן אני מרגיש יותר ויותר את הגעגוע והרצון להגיע לכאן הרבה יותר ואולי אפילו לגור פה יום אחד, אני מדבר על זה כבר שנים", מסר שמלצר. הזמר הוסיף כי הוא מודע לקושי הכרוך בהעתקת מרכז חייו מארצות הברית לישראל: "ברור שלא פשוט לעשות שינוי כזה באמצע החיים, אבל משנה לשנה התחושה הזאת רק מתחזקת".

שמלצר, הידוע כאחד מזמרי החסידות המובילים בעולם, משלב בין מוזיקה חסידית מסורתית לסגנונות מודרניים ופעיל במיוחד בעולם המוזיקה החרדית. לאחרונה הוא הוציא סינגל חדש בשם "שבתראמפ" לכבוד הכרזתו של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ על 'השבת הלאומית'.

בסיום תפילת הושענא רבה, שיתף שמלצר בסיפור מרגש על כוחה של המוזיקה היהודית. הוא סיפר על מפגש עם אישה שרצה אחריו ברחוב וביקשה לספר לו כיצד שיר שלו שינה את חייה לחלוטין. האישה סיפרה כי גדלה על שיריו והאזינה להם מגיל צעיר, אך בהמשך חייה יצאה בשאלה ואף תכננה להתחתן עם גוי. ברגע האחרון נתקלה במקרה באחד משיריו בספוטיפיי, והשיר נגע לליבה והיה הצעד הראשון בדרכה חזרה ליהדות. כיום היא נשואה ליהודי.