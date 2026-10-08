פטירתו של החזן העולמי ר' חיים אדלר ז"ל הותירה חלל עצום בעולם החזנות והנגינה היהודית. בעיצומם של ימי השבעה, בנו – בעל המנגן והחזן ישראל אדלר – שיתף היום מדם לבו דברים מרגשים על דמותו של אביו, כפי שהיא מתגלה במלוא תפארתה דרך המנחמים הרבים שפוקדים את הבית.

"אני מוצא את עצמי מתפרץ בבכי בלי סוף ובלי שום תכנון, הדמעות פשוט נוטפות בלי כל שליטה", שיתף אדלר. "ואני גאה בעצמי שאני ככה בוכה ומצטער עליו, כי ככה יש סיכוי שארצה לחקות את הדרכים היפות שלו ולהידמות לו".

לדבריו, מגוון המנחמים שמגיעים משקף במדויק את אישיותו של המנוח: "הגיעו מנהלי מוסדות תורה וחסד שסיפרו שהזמינו אותו לאירועים לשיר, וכמובן סגרו את שכר הטרחה שלו. אחרי האירוע, כשהגישו לו את התשלום, הוא אמר להם שהוא לא מוכן לקחת כסף ושהכול יילך לתרומה. הגיע ראש ישיבה וסיפר שפעם הזמין את אבא לאירוע, ולמרות שאבא סירב לקבל תשלום, הוא שלח לו מתנה יפה הביתה. אבא התקשר אליו ואמר: 'למה אתה הורס לי את ה'לשם שמיים' שלי?'... הכל נעשה בכזו פשטות וטוהר, הוא לעולם לא התהדר ולא רצה שיידעו ממעשיו".

סיפור מטלטל נוסף שנחשף במהלך השבעה נוגע לחסד שנעשה בהסתר מוחלט: "אתמול הגיע יהודי שסיפר שכשישב שבעה על בנו ע"ה, אבא הגיע לנחם והניח בידו מעטפה. על המעטפה נכתב לפתוח אותה רק כשהוא לבד. בפנים היה צ'ק על סך אלפי שקלים, לצד הכיתוב: 'אתה זקוק להמון, עימו אנוכי בצרה'. איש לא ידע מזה, והוא פשוט התמלא מעצם המעשה, בבחינת 'עשה דברים לשם פועלם'".

לצד הזיכרונות, חשף ישראל אדלר גם את השיחה האחרונה סביב עבודתו המוזיקלית וההמתנה לשיר החדש: "הלילה הייתי אמור להוציא סינגל ראשון מאלבום השבת שלי בליווי קליפ מצולם. אבא אמר לי שהיות והאלבום עוסק בשבת, נראה לו שאם אוציא את זה סביב שבת בראשית ואנשים יתחזקו בשמירת ובהידור שבת – 'תהיה שמחה בכל העולמות'. ככה הוא אמר לי: 'שמחה בכל העולמות'... אני בוכה כשאני כותב את זה".

אדלר חתם והסביר כי בשל פטירת אביו, שהיה איש הלכה מובהק, העבודה על הפרויקט נעצרה בימי האבל: "השיר עדיין לא מוכן סופית כי אבא היה איש הלכה ולא רציתי לעבוד על זה במהלך השבעה. אני מקווה מאוד שבעזרת השם השיר והקליפ ייצאו ממש בקרוב. שמחה בכל העולמות!".