השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חשף תיעוד ממפגש דרמטי שקיים לפני כחודש באחד מבתי הכלא בדרום, במהלכו עמד פנים אל פנים מול חברי אחת החוליות שניסו להתנקש בחייו ולפגוע במשפחתו.

בן גביר תיאר את המפגש: "הסתכלתי להם בעיניים, הרגליים שלהם רעדו". במהלך הביקור, פנה השר ישירות לאחד המחבלים מהחוליה ואמר לו: "נפלת על השר הלא נכון. אני לא מפחד לא ממך ולא מעוד אלף כמוך. ובעזרת השם נוציא אותך להורג, ואתה אחד כמוך. צריך למות, צריך למות. צריך להרוג אותך בחבל תלייה בעונש מוות".

במהלך השיחה שאל בן גביר את המחבל אודות התנאים בבית הכלא: "איך התנאים שלך כאן? איך התנאים?". המחבל השיב: "לא, לא, לא קל. בית סוהר". בן גביר הגיב: "פעם היה הילטון לפני שבאתי. אבל היום זה השתנה".

השר הבהיר למחבל את כוונותיו להמשיך בהחמרת התנאים: "אני אומר לך, אני אמשיך להחמיר את התנאים בבתי הכלא. אני אמשיך לתת לכם את כל הסיבות לשנוא אותי. אתה רואה? ניסיתם לפגע בי, רק נהייתי עוד יותר חזק. הקדוש ברוך הוא כאן שומר מלמעלה. אני אומר לך, שאני ממשיך לעשות את כל מה שעשיתי, כי זה עם ישראל שלנו והמדינה שלנו".