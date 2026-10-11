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לקראת הבחירות

״תזמין משטרה״: שעות המתנה וכאוס במשרד הפנים בעיר החרדית

תושבים שהגיעו להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות נאלצו להמתין למעלה משלוש שעות ללא קבלת שירות • ״אנשים מפסידים שעות עבודה וכסף״ • רשות האוכלוסין: ״העומס נלקח בחשבון״ (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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העומסים בתור
העומסים בתור (צילום: באדיבות המצלם)

תושבים שהגיעו הבוקר (ראשון) ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ב כדי להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות, מדווחים על עומסים חריגים והמתנה של למעלה משלוש שעות, מבלי שהצליחו להיכנס לקבלת שירות.

לטענת הממתינים, הם הגיעו לאחר שנאמר להם כי ניתן להגיע ללשכה ללא הזמנת תור מראש, אך בפועל נאלצו להמתין שעות ארוכות.

אחד הממתינים במקום מתאר בשיחה עם ׳׳כיכר השבת׳׳ את התסכול: ״הגעתי כדי להנפיק תעודת זהות לקראת הבחירות, אחרי שנאמר לנו שאפשר להגיע בלי תור. בפועל אני מחכה כבר יותר משלוש שעות ואף אחד לא מכניס אותי. יש פה אנשים שמפסידים שעות עבודה, מפסידים כסף ונאלצים לבזבז יום שלם בגלל ההתנהלות הזאת, בלי לדעת מתי בכלל יקבלו שירות״.

(צילום: באדיבות המצלם)

העומסים מעוררים זעם בקרב התושבים, שמבקשים להסדיר את מסמכי הזיהוי שלהם לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד שבועיים וחצי, אך נאלצים להתמודד עם המתנה ממושכת וחוסר ודאות.

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה: ״עם פרסום ההנחיה על אפשרות להנפקת ת.ז ללא תור מראש, נרשם עומס במרבית הלשכות. והנושא נלקח בחשבון״.
בני ברקרשות האוכלוסין וההגירהתעודת זהותבחירות לכנסת ה-26

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