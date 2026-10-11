״תזמין משטרה״: שעות המתנה וכאוס במשרד הפנים בעיר החרדית

תושבים שהגיעו הבוקר (ראשון) ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבני ברק כדי להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות, מדווחים על עומסים חריגים והמתנה של למעלה משלוש שעות, מבלי שהצליחו להיכנס לקבלת שירות.

לטענת הממתינים, הם הגיעו לאחר שנאמר להם כי ניתן להגיע ללשכה ללא הזמנת תור מראש, אך בפועל נאלצו להמתין שעות ארוכות.

אחד הממתינים במקום מתאר בשיחה עם ׳׳כיכר השבת׳׳ את התסכול: ״הגעתי כדי להנפיק תעודת זהות לקראת הבחירות, אחרי שנאמר לנו שאפשר להגיע בלי תור. בפועל אני מחכה כבר יותר משלוש שעות ואף אחד לא מכניס אותי. יש פה אנשים שמפסידים שעות עבודה, מפסידים כסף ונאלצים לבזבז יום שלם בגלל ההתנהלות הזאת, בלי לדעת מתי בכלל יקבלו שירות״.