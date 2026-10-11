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בפתח עדותו במשפט נתניהו 

היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט והתעמת עם הנוכחים: "אני לא חייב לכם תשובה"

במהלך הגעתו לבית המשפט להעיד במשפט נתניהו, איילה חסון, כנרת בראשי ונוכחים נוספים דרשו מאביחי מנדלבליט להתייחס לטענות על תיק השוחד נגד נתניהו | היועמ"ש לשעבר פנה לאנשי משמר בתי המשפט וביקש שיתערבו וסירב להשיב (חוק ומשפט)

מכ
משה כהן
כיכר השבת |
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מנדבליט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עימות התפתח היום (ראשון) בבית המשפט, כאשר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע להעיד במשפט ראש הממשלה . העיתונאית איילה חסון, עורכת הדין כנרת בראשי ונוכחים נוספים פנו אליו בדרישה לקבל תשובות, אך הוא סירב להשיב.

במהלך האירוע הטיחו הנוכחים במנדלבליט: "השופטים אומרים שאין שוחד". מנדלבליט הגיב בכעס ופנה לאנשי משמר בתי המשפט בדרישה: "תטפלו בעניין הזה".

כאשר המשיכו לפנות אליו, השיב היועץ המשפטי לשעבר: "אני לא חייב לכם תשובה".

האירוע התרחש על רקע עדותו של מנדלבליט ב, לאחר שזומן כעד הגנה לבקשת סנגוריו של ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין.

במוקד העדות צפויות לעמוד שאלות הנוגעות לאישורים שנתן מנדלבליט לפתיחת החקירות נגד נתניהו, והאם פעולות חקירה מסוימות בוצעו ללא אישורו או ידיעתו. בנוסף, צפויים הסנגורים לשאול אותו על תרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ.

אמרה למנדלבליט שתי מילים ונלקחה לחקירה

העימות בבית המשפט מזכיר פרשה נוספת שבה הייתה מעורבת אזרחית שפנתה למנדלבליט, בתקופה שבה כיהן כיועץ המשפטי לממשלה.

בפברואר 2020 צעדה עורכת הדין שירה שפיץ לבית הכנסת יחד עם בעלה וחמשת ילדיה. בדרכה הבחינה במנדלבליט, שהתגורר באותה שכונה, ופנתה אליו במילים: "פרשת משפטים, בושה".

בעקבות אותה אמירה הובאה שפיץ לחקירה בניידת משטרה, נחקרה באזהרה ואף נלקחו ממנה טביעות אצבע.

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התיק נגדה נותר פתוח בפרקליטות במשך שמונה חודשים. רק לאחר שהפרשה נחשפה על ידי העיתונאית איילה חסון, נסגר התיק. בהמשך ספגו המשטרה והפרקליטות ביקורת מהנציב, השופט דוד רוזן, על התנהלותן בפרשה.

שבעה ימי עדות למנדלבליט

מנדלבליט זומן לעדות במסגרת פרשת תיקי נתניהו, שנים לאחר שהודיע על הגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה.

סנגורי נתניהו ביקשו להקצות לעדותו שבעה ימים, שלא יתקיימו ברצף, אך עדיין לא ברור אם בית המשפט יאפשר את מלוא הזמן שהתבקש.

מלבד סוגיית האישורים לפתיחת החקירה, צפויים הסנגורים לבקש ממנדלבליט להסביר מדוע, לפי פרסומים קודמים, הורה לבחון את תרגיל החקירה שנערך לניר חפץ באמצעות מסמכים בלבד, מבלי לזמן לתשאול את השוטרים שהיו מעורבים בו.
בנימין נתניהואביחי מנדלבליטמשפט נתניהועמית חדדאיילה חסון

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