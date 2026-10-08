משפחות שכולות בתביעת ענק נגד אייל ברקוביץ' 

פורום דין וצדק ובני משפחות שכולות הגישו היום (חמישי) תביעת לשון הרע בסך 500 אלף שקלים נגד אייל ברקוביץ' ורשת 13, בעקבות האופן שבו הוצגו בתוכנית "מוריה וברקו". כך נמסר בהודעה שפרסם הפורום, המאגד משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן במתקפת 7 באוקטובר.

על פי הודעת הפורום, התביעה הוגשה לאחר שבמסגרת התוכנית הוצגו המשפחות כמי שמופעלות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד. המשפחות דוחות את הדברים וטוענות כי הן פועלות באופן עצמאי.

"אף אחד לא מפעיל אותנו", נכתב בהודעה שפורסמה מטעם הפורום.

בהמשך ההודעה התייחסו המשפחות לאובדן שחוו ולמאבקן לקבלת תשובות על אירועי 7 באוקטובר. "אנחנו משפחות שכולות שאיבדו את היקר להן מכל ב-7 באוקטובר, וזכותנו וחובתנו לדרוש תשובות ולהיאבק על חקר האסון".

בפורום הבהירו כי מבחינתם, הדרישה לבירור נסיבות האסון אינה הופכת אותם לנציגים של גורם פוליטי כלשהו, וכי הם דוחים את האופן שבו, לטענתם, הוצגו בתוכנית.

"אפשר לבקר אותנו, אך לא להציג אותנו כ'בובות על חוט' ולייחס לנו מניעים ושליחויות שאינם קיימים", נמסר מטעם המשפחות.