אביחי מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו: אלו השאלות שמחכות לו

עשר שנים לאחר שהודיע על פתיחת בדיקה בענייניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ו-7 שנים לאחר ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט צפוי להעיד היום (ראשון) בבית המשפט במסגרת משפט נתניהו.

מנדלבליט זומן כעד הגנה לבקשת עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. השניים צפויים להתמקד בשאלה מרכזית: האם כל פעולות החקירה נגד ראש הממשלה בוצעו באישורו ובידיעתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז, או שחלקן נעשו ללא אישורו.

גם נתניהו צפוי להגיע לדיון, כפי שעשה בעבר בעדויותיהם של אנשי אמונו לשעבר, בהם עדי המדינה ניר חפץ ושלמה פילבר.

שבעה ימי עדות, אבל לא בטוח שכולם יתקיימו

לבקשת ההגנה, מנדלבליט זומן לשבעה ימי עדות, שלא יתקיימו ברצף. עם זאת, עדיין לא ברור אם השופטים יאפשרו את מלוא הזמן שהתבקש, שכן הדיון בסוגיית אישורי החקירה עשוי להסתיים מוקדם יותר.

בית המשפט דחה בעבר כמה בקשות של סנגורי נתניהו להעיד אנשי תביעה, אך הפעם אישר את זימונו של מנדלבליט, בעיקר בשל חשיבות עדותו לבירור שאלת אישור החקירה נגד ראש הממשלה.

גם תרגיל החקירה של ניר חפץ על הפרק

נושא נוסף שצפוי לעלות בעדות הוא תרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ, שבמסגרתו זומנו לחקירה אשתו ואישה המקורבת אליו.

לפי הפרסום, מנדלבליט הורה בעבר למפקד להב 433 שלא לזמן לתשאול את השוטרים שחקרו את חפץ, אלא לבחון את התרגיל באמצעות מסמכים בלבד.

סנגורי נתניהו צפויים לדרוש ממנדלבליט להסביר את ההחלטה הזאת ולברר מדוע לא נערך תשאול של החוקרים עצמם.

עדותו של מנדלבליט צפויה להתמקד אפוא בשתי סוגיות מרכזיות: האישורים שניתנו לפעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאופן שבו נבדק תרגיל החקירה שהופעל נגד אחד מעדי המדינה המרכזיים במשפט.