לזה הוא לא ציפה: צה"ל סגר חשבון עם מחבל נוח'בה נוסף

צה"ל ושב"כ הודיעו אחר הצהריים (ראשון) כי חיסלו מפקד מחלקת נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים, ואשר לקח חלק בחטיפת ישראלים בטבח 7 באוקטובר.

לפי ההודעה, צה''ל ושב"כ תקפו בשבוע שעבר (שני) במרחב ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו גלאלה היה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים במהלך טבח 7 באוקטובר.

בצה"ל טוענים כי "לאורך המלחמה ובעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה."

בשבוע שעבר, הודה ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל פועלת באופן שיטתי לחסל את כל מי שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר, כחלק ממדיניות הנקם הישראלית של "הרשימה השחורה" הזכורה מימי הפיגוע הנורא נגד הספורטאים באולימפיאדת מינכן.