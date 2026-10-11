מקרה מקומם התרחש לאחרונה בעיר טומס ריבר שבמדינת ניו ג'רזי בארצות הברית, כאשר פצוע בתאונת דרכים סירב לקבל טיפול רפואי ממתנדב ארגון "הצלה" שהוזעק לזירה, אך ורק בשל היותו יהודי חרדי.

המתנדב, בוקי קלוסזיינר, שמיהר למקום האירוע כדי להעניק עזרה ראשונה דחופה, נתקל בהתנגדות חריפה ובמילים קשות מצד המטופל שסירב בכל תוקף לאפשר לו להתקרב אליו. "הוזעקתי כמתנדב 'הצלה' לתאונת דרכים בטומס ריבר, כאשר אף אחד מהרכבים לא היה שייך ליהודי אורתודוקסי", שחזר המתנדב מאוחר יותר בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "התקרבתי לאחד המטופלים, והוא אמר לי: 'תביא לי את 911 האמיתי. אני לא רוצה שהסוג שלך ייגע בי'".

המתנדב, שנמנע מעימות בשטח, בחר לכבד את רצונו של הפצוע ופנה למוקד. "אין בעיה. יצרנו קשר עם המוקד וביקשנו את שירותי החירום של טומס ריבר", תיאר. אלא שמכאן החלה שרשרת צירופי מקרים בלתי נתפסת שהותירה את המטופל הגזען מתוסכל בכל שלב מחדש. כעבור מספר דקות הגיעו למקום שני מתנדבים נוספים מטעם שירות 911 המקומי, אך כשהציגו את עצמם התברר כי גם הם חברים בקהילה החרדית. הפצוע סירב שוב לקבל עזרה וחזר על דרישתו לקבל טיפול מצוות שאינו חרדי, תוך שהוא מעכב בעצמו את הטיפול הרפואי לו היה זקוק.

"הם אמרו למטופל שהם מ-911, אבל המטופל סירב לתת להם לסייע לו. הוא אמר את אותו הדבר: 'אני לא רוצה שהסוג שלך ייגע בי, אני רוצה 911 אמיתי'", כתב המתנדב.

בעקבות הסירוב המתמשך, נאלצו הצוותים בשטח להמתין להגעת אנשי צוות רפואי נוספים מתוך המערך העירוני כדי שיוכלו להעריך את מצבו הרפואי של הנפגע. "אז חיכינו שיגיעו אנשי אבטחת הציבור של טומס ריבר. הם העריכו את מצבו של המטופל וביקשו פרמדיקים", תיאר המתנדב את שלבי הפינוי. אלא שגם הפעם זימנה המציאות הפתעה לפצוע, שגילה כי המערך הרפואי באזור מורכב ברובו מבני הקהילה החרדית. "וגם מופתעים לראות מי הגיע? שני פרמדיקים חסידים עם זקנים ופאות שבלטו החוצה! בסופו של דבר המטופל הגיע לבית החולים, רק כדי לגלות שהאחות שהוקצתה לטפל בו היא יהודייה אורתודוקסית נוספת", הוסיף.

האירוע הבלתי ייאמן הזה הוביל את המתנדב לשתף את תחושותיו הקשות למראה עיוורון השנאה של הפצוע, שהיה מוכן לסכן את בריאותו רק כדי לא לקבל סיוע מיהודים חרדים. "אתה חייב לתהות אם המטופל מודאג יותר מהפציעות שלו או מהדת של האנשים שמנסים להציל את חייו!", תהה המתנדב בכאב. "זו המציאות העצובה של מה ששנאה יכולה לעשות לאדם. תראו לעצמכם מצב שבו אדם כל כך אוכל משנאה כלפי שכניו האורתודוקסים, עד שהוא מוכן לעכב את הטיפול הרפואי שלו עצמו ולא לאפשר לאחד מהם לעזור לו".

לסיכום, ביקש המתנדב להבליט את הפער העמוק בין הגזענות של הפצוע לבין הרוח ההתנדבותית והערבות ההדדית של אנשי הרפואה החרדים, הפועלים למען כלל הציבור ללא הבדל. "מדובר באנשים שעזבו את כל מה שעשו, עזבו את המשפחות שלהם, את מקומות העבודה שלהם ואת שולחן ארוחת הערב כדי לבוא לעזור לאדם זר לחלוטין, בלי לשאול באיזו דת האדם הזה מאמין", חתם המתנדב את דבריו בנוקב. "כשהשנאה הופכת לחשובה יותר מהבריאות והבטיחות שלכם, אולי הגיע הזמן לשאול את עצמכם את מי השנאה הזו באמת פוגעת".