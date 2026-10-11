לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הוועדה הדמוקרטית האחראית על קמפיין הבחירות לבית הנבחרים הוסיפה השבוע 14 מועמדים לרשימת היעדים שלה. בכך התרחבה רשימת המחוזות שבהם מתכוונים הדמוקרטים להתחרות ל-66 מחוזות, כאלו המוחזקים כיום בידי הרפובליקנים.

ההחלטה מעניקה למועמדים שנבחרו גישה לסיוע מקצועי של המפלגה הארצית ולכלים שיכולים לחזק את מסעות הבחירות שלהם. היא גם עשויה להגביר את החשיפה שלהם בקרב תורמים ולסייע להם לגייס כספים נוספים.

היעד: להכריח את הרפובליקנים לפזר את המשאבים

לא כל המחוזות שנוספו לרשימה נחשבים לתחרותיים באמת. בחלקם נהנה טראמפ מיתרון משמעותי בבחירות 2024. עם זאת, מבחינת הדמוקרטים, עצם ההכרזה על התמודדות באזורים הללו עשויה לשרת מטרה רחבה יותר: לחייב את הרפובליקנים להקצות כסף וכוח אדם להגנה על מושבים שנחשבו בטוחים, במקום לרכז את כל המאמצים במחוזות שבהם צפוי מאבק צמוד.

במקביל, הרחבת רשימת היעדים נועדה לשדר לתורמים כי הבחירות עשויות להיות תחרותיות יותר מכפי שנראה בתחילה. בדמוקרטים מקווים כי העלייה ביוקר המחיה וחוסר שביעות הרצון ממדיניות טראמפ, בין היתר על רקע מלחמת איראן, יסייעו להם לפנות גם לבוחרים באזורים שמרניים.

גורם בקמפיין הדמוקרטי לבית הנבחרים אמר לרויטרס כי הרחבת המפה מאלצת את הרפובליקנים להתגונן במספר גדול יותר של מחוזות, ובמקביל מאותתת לתורמים שהמפלגה מתייחסת ברצינות למרוצים הללו.

עם זאת, לא ברור עדיין כמה כסף יוקצה בפועל למחוזות החדשים. לפי הדיווח, המפלגה הדמוקרטית לא מסרה היכן בכוונתה להשקיע וכמה משאבים יופנו למהלך.

סימנים ראשונים להשפעה - אך הכסף עדיין מגביל

למרות הספקנות, יש כבר סימנים לכך שהמהלך הדמוקרטי משפיע על פעילות הקמפיינים. לפי רויטרס, ארגונים המזוהים עם הרפובליקנים החלו להשקיע כספים בכמה מהמחוזות שנוספו לרשימה. במקביל, קמפיינים דמוקרטיים דיווחו על עלייה בגיוס התרומות לאחר שנכללו ביעדי המפלגה.

אחת הדוגמאות היא מחוז הבחירה השני בנבדה, שבו זכה טראמפ ביתרון של 14 נקודות אחוז ב-2024. ארגון פוליטי התומך ברפובליקנים הוציא בשבוע שעבר כמעט 750 אלף דולר על פרסומות דיגיטליות לטובת המועמד הרפובליקני דייוויד פליפו. המחוז נכלל גם הוא ברשימת היעדים הדמוקרטית המורחבת.

יו"ר הוועדה הדמוקרטית לקמפיין בבית הנבחרים, סוזן דלבן, טענה כי הרפובליקנים חוששים מהתרחבות המאבק גם לאזורים שמרניים במיוחד. לדבריה, הרחבת מפת ההתמודדות משקפת את העובדה שהדמוקרטים נמצאים בעמדת התקפה.

עם זאת, למפלגה הדמוקרטית יש מגבלה משמעותית: אף שמועמדיה הצליחו לגייס יותר כסף מיריביהם הרפובליקנים ברמה הארצית, ועדות המפלגה הרפובליקניות וארגוני התמיכה החיצוניים המזוהים עמן גייסו סכומים גדולים בהרבה ממקביליהם הדמוקרטיים.

הדמוקרטים מנסים להתמודד עם הפער באמצעות גיוס תרומות קטנות מבוחרים, התמקדות ביוקר המחיה וקיום מפגשים ציבוריים ברחבי המדינה.

המאבק על השליטה בבית הנבחרים

כדי להשיב לעצמם את השליטה בבית הנבחרים, הדמוקרטים זקוקים לתוספת נטו של ארבעה מושבים. אולם מתוך 435 המושבים בבית, רק כ-50 מרוצים צפויים להיות תחרותיים במיוחד.

על הרקע הזה, הרחבת רשימת היעדים עשויה להיראות כהימור: חלק מהמחוזות שנבחרו נוטים בבירור לטובת הרפובליקנים, וספק אם הדמוקרטים יוכלו לנצח בהם.

האנליסט דייוויד וסרמן מ-Cook Political Report הטיל ספק באסטרטגיה ואמר כי יהיה צורך לראות אם הדמוקרטים אכן ישקיעו כסף משמעותי במחוזות שעליהם הכריזו.

בסופו של דבר, הצלחת המהלך תימדד לא רק במספר המחוזות שבהם ינצחו הדמוקרטים, אלא גם בשאלה אם יצליחו לגרום לרפובליקנים להשקיע משאבים בהגנה על אזורים שבעבר לא נחשבו מאוימים. אם יצליחו בכך, הם עשויים לשפר את סיכוייהם במאבק על השליטה בבית הנבחרים - גם בלי לנצח בכל אחד מהמחוזות החדשים שסומנו.