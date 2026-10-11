שעה של קורת רוח והתעלות רוחנית נרשמה עבור בחורי חסידות סאטמר שהגיעו מלונדון להסתופף בצילו של האדמו"ר בימי החג.

הבחורים הנרגשים זכו להיכנס אל מעונו המיתולוגי של האדמו"ר בעל ה"ויואל משה" מסטאמר זי"ע, ברחוב בעדפארד 500 שבווילאמסבורג. במהלך הביקור המיוחד, סיירו הבחורים בין חדרי הבית שבהם שורה ניחוח של קדושה, וחזו מקרוב בחפצי הקודש של הרבי זצ"ל.

במהלך המעמד האזינו הבחורים לדברי נועם וזיכרונות הוד קדומים מפי המשמשים בקודש: הרב משה פרידמן, הרב מאיר שניצלער, שזכה לשמש כ"הויז בחור" אצל האדמו"ר זצ"ל, וכן מהרב משה פרידמן, מנהל המוסדות והנגיד הרב משה שמואל זופניק.

הסיור, ודברי המשמשים בקודש והעסקנים הותירו רושם עז על הצעירים שחוו שעות של הוד קדומים.