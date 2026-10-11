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מסע בזמן אל הוד קדומים

ניחוח של קדושה | הבחורים מאירופה סיירו במעון המיתולוגי בברוקלין

בחורי סאטמר מלונדון אשר הגיעו לארה"ב לשהות בצילו של האדמו"ר לימי החג בחודש תשרי, זכו לשעה של קורת רוח עת נכנסו לסיור במעונו ההיסטורי של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זי"ע בווילאמסבורג | במהלך הסיור שמעו זיכרונות הוד קדומים מהמשמשים והגבאים, וכן חזו מקרוב בחפצי הקודש (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)

שעה של קורת רוח והתעלות רוחנית נרשמה עבור בחורי חסידות סאטמר שהגיעו מלונדון להסתופף בצילו של האדמו"ר בימי החג.

הבחורים הנרגשים זכו להיכנס אל מעונו המיתולוגי של האדמו"ר בעל ה"ויואל משה" מסטאמר זי"ע, ברחוב בעדפארד 500 שבווילאמסבורג. במהלך הביקור המיוחד, סיירו הבחורים בין חדרי הבית שבהם שורה ניחוח של קדושה, וחזו מקרוב בחפצי הקודש של הרבי זצ"ל.

במהלך המעמד האזינו הבחורים לדברי נועם וזיכרונות הוד קדומים מפי המשמשים בקודש: הרב משה פרידמן, הרב מאיר שניצלער, שזכה לשמש כ"הויז בחור" אצל האדמו"ר זצ"ל, וכן מהרב משה פרידמן, מנהל המוסדות והנגיד הרב משה שמואל זופניק.

הסיור, ודברי המשמשים בקודש והעסקנים הותירו רושם עז על הצעירים שחוו שעות של הוד קדומים.

הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)
הבחורים שומעים זכרונות ב500 בעדפארד עוו (צילום: באדיבות המצלם)

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סיורמשה פרידמןווילאמסבורגויואל משה500 בעדפארד

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