הגאון רבי משה הדאיה זצ"ל ( צילום: ינאי ביטון )

אבל כבד בעולם הרבנות ובעיר אילת: בשבת קודש (בראשית) ער"ח מר חשוון הלך לעולמו זקן רבני הערים בישראל, הגאון רבי משה מרדכי הדאיה זצ"ל, רבה של העיר אילת, והוא בן 91 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בחלב שבסוריה בשנת תרצ"ה לרב יצחק ולבנה הדאיה. הוא נצר לשושלת מפוארת של חכמי ורבני ארם צובא וירושלים, ונכדו של ראש ישיבת המקובלים "בית אל" ואב"ד ירושלים, הגאון רבי שלום הדאיה זצ"ל, וכן בן משפחתו של בעל "יסכיל עבדי" הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל. בצעירותו עלה ארצה עם משפחתו וגדל בירושלים, שם למד בישיבת "שערי ציון" של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל. הוא ינק תורה ופסיקת הלכה מרבותיו המובהקים ובהם הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג בעל ה"ציץ אליעזר", הגאון רבי יעקב כלאב והגאון רבי שמעון אפרתי. בגיל 18 כיהן במשך שלושה חודשים כרב מושב מגדים שבצפון, ולאחר מכן כיהן בשנים תשט"ו תשט"ז כרב של ירוחם ודימונה. נקודת המפנה המרכזית בחייו אירעה בשנת תשט"ז, אז פנה אליו הרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, וביקש ממנו לצאת לשליחות קצרה באילת הדרומית והמבודדת שהייתה אז עיירת פיתוח נידחת. השליחות שהוגדרה לשלושה שבועות התארכה, ובמהלכה הספיק להכשיר את מקווה הטהרה הראשון בעיר. לבקשת הרב הרצוג המשיך בשליחותו, ומאז נותר על משמרתו וכיהן ברבנות העיר אילת במשך כ-70 שנה רצופות, עד שנת תשפ"ד. עטרת הזוהר נסתלקה; הרבנית הצדקנית אלמנת בעל ה"מתוק מדבש" הלכה לעולמה חיים רוזנבוים | 07.10.26 אם הרבנים הנודעים; הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה הלכה לעולמה חיים רוזנבוים | 09.10.26 במהלך עשרות שנות כהונתו פעל במסירות נפש עילאית להפרחת השממה הרוחנית באזור: הוא הקים את מערך הכשרות העירוני, ייסד מקוואות טהרה, בנה בתי כנסת ושיעורי תורה, ועמד על משמר השבת וההלכה ביד רמה ומתוך מאור פנים. תושבי העיר, דתיים ושאינם דתיים, ראו בו דמות אב רוחנית ואוהב ישראל שביתו פתוח לכל דורש. רעייתו, מרת אסתר, כיהנה בעבר כחברת מועצת העיר אילת מטעם המפד"ל, ובחודש מרץ 2025 אף הוענק לרב הדאיה אות מפעל חיים מטעם עיריית אילת. זכה המנוח לראות בחייו פירות למפעל חייו, כאשר בחודש סיוון תשפ"ו נבחר בנו, הגאון רבי יאיר הדאיה, ברוב מוחץ למלא את מקומו כרבה הראשי הספרדי של אילת.

בהכתרת בנו הרב יאיר הדאיה לרבה של אילת ( צילום: יהודה בן יתח )

עם היוודע הידיעה המעציבה, פרסמה תנועת ש"ס הודעת אבל: "תנועת ש״ס מבכה בצער רב וביגון עמוק את הסתלקותו בשבת קודש של הגאון הגדול רבי משה מרדכי הדאיה זצ״ל, רבה הראשי הספרדי של העיר אילת והמחוז במשך כשבעים שנה, מזקני וחשובי רבני ישראל, שהלך לעולמו בשנתו ה־91.

המנוח זצ״ל, נצר לשושלת מפוארת של גדולי חכמי ארם צובא וירושלים, ונכדו של המקובל הגאון רבי שלום הדאיה זצ״ל, הקדיש את כל חייו להרבצת תורה, לחיזוק חומות הדת ולהעמדת היהדות על תילה בעיר אילת ובסביבתה. בחכמתו, בענוותנותו ובמאור פניו קירב לבבות לאביהם שבשמים, והיה דמות מופת של רבנות המשלבת עמידה איתנה על משמר ההלכה עם אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא.

תנועת ש״ס בראשות הרב אריה דרעי שולחת את תנחומיה הכנים למשפחתו הרוממה, לבנו ממשיך דרכו, הגאון רבי יאיר הדאיה, ולמשפחתו ותלמידיו, ולתושבי אילת שאיבדו את רועם הרוחני".

הלוויתו תתקיים הערב (מוצאי שבת קודש פרשת בראשית) בשעה 22:00 בבית הכנסת "פחד יצחק" באילת, ומחר תמשיך הלוויה בירושלים.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.