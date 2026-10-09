ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע״ה, אמם של האחים הרבנים רבי זבדיה כהן, רבה של תל אביב, רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר, רבי אביחי כהן, ר״מ בישיבת היכל מאיר ורבי זוהר כהן, ראש ישיבת ״עטרת ראובן” בביתר עילית. והיא בת 90 בפטירתה.

הרבנית שושנה כהן הקימה את ביתה לתפארת עם בעלה הצדיק הגה"צ רבי אליעזר כהן זצ"ל ומתוך מסירות גדולה ועצומה לפעילותו הציבורית והתורנית בבית הכנסת מוסאיוף וכמחנך ילדי ישראל במשך למעלה מחמישים שנה, גידלה את ילדיה לתורה ומצוות ולמידות טובות.

על אף העוני ששרר בביתם השכור בשכונת בית ישראל, כאשר אושרה להם דירה מטעם הממשלה בשכונה חדשה שנבנתה בירושלים, משום מצבם הכלכלי והיותם משפחה ברכת ילדים, כאשר ראתה שם במהלך טיול רגלי בשבת אשה תולה כביסה, מיד הכריזה ללא היסוס: הילדים שלי לא יגדלו בשכונה כזאת! וויתרה על המעבר לדירה המרווחת ובלבד שילדיה יגדלו בשכונה שכולה תורה.

היתה בעל חסד עצום לשכנותיה, וכשהיתה מבשלת וניחוחות הבישול היו מתפשטים לחצר הסמוכה, היתה שולחת אחד מילדיה מנה מכובדת לשכנה גלמודה וערירית שהתגוררה לבדה באותה חצר.

בזמנים שהיא או אחד מבני המשפחה לא חשו בטוב היתה פונה מיד לביתו של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל טרם התפרסם שמו בעולם, והיתה חוזרת עם שקדים עליהם חקוקים אותיות או עם קמיע כתוב והיתה מספרת תמיד על הישועות שראתה.

כך נשים מדוכאות וסובלות היו באות לביתה ומוצאות אצלה אוזן קשבת תמיכה ועידוד עד שהיו יוצאות מחייכות ושמחות.

היתה נזהרת מלשון הרע ורכילות והיתה דוחה דיבורים שנאמרו לידה שלא כהלכה.

את כל זמנה הקדישה לילדיה מתוך מסירות ואהבה אין סופית ללא יציאה לנופשים וחופשות, וזכתה לראות את כל בניה וחתניה נכדיה וניניה הולכים בדרך ה'.

מסע הלוויית תתקיים היום (שישי) בשעה 12:00, בבית ההלוויות הספרדי ב'הר המנוחות'.

בני המשפחה ישבו שבעה בבית המנוחה ברחוב כפר השילוח 8, שכונת בית ישראל בירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.