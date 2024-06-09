ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע״ה, אמם של האחים הרבנים רבי זבדיה, רבי זמיר, רבי אביחי ורבי זוהר. והיא בת 90 בפטירתה • קווים לדמותה היוקדת (דיין האמת)
רבנים, דיינים, ראשי ישיבות אישי ציבור והמוני עמך ישראל עלו לנחם את הרבנים למשפחת כהן, הגאון רבי זבדיה כהן ראב"ד ת"א, הגאון רבי זמיר כהן ראש ישיבת אבני נזר, הגאון הרב אביחי כהן ראש כולל נזר דוד והגאון רבי זוהר כהן ר"י עטרת ראובן שישבו שבעה על פטירת אביהם הרב אליעזר כהן זצ"ל (חרדים)
גבולות בטיפול הם עניין מרכזי ומשמעותי ביותר. בעצם, גבולות הם מהותו של הטיפול הנפשי והזוגי. מהם גבולות פנימיים וחיצוניים בטיפול? כיצד מגדירים אותם? מי אחראי על אכיפתם? מהו חלקו של המטופל בעניין? כיצד נוכל להישמר מעוזרים הפורצים גבולות? ומהם סימני האזהרה לכך שתהליך טיפולי מתרחש באופן לקוי? כל התשובות לנושאים הרגישים יותר או פחות בפרקים אלו העוסקים בגבולות * כתבה חמישית בסדרה (מדריך למטופל)