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"יש הסתה נוראה" 

"הם המשתמטים! הם העריקים!": הראשל"צ הגר"י יוסף במתקפה על ההסתה בתקשורת

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', התייחס הראשל"צ  הגאון רבי יצחק יוסף למתקפות בתקשורת הכללית נגד בני הישיבות: "בחורי הישיבות מצילים את הדור ואת כל ארץ ישראל – יש הסתה נוראה ואיומה" (חרדים)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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צפו בדברים
צפו בדברים (צילום: דר וסוחרת)

הראשון לציון, הגאון רבי , התייחס הערב (מוצאי שבת) בחריפות להסתה הגוברת בתקשורת הכללית נגד עולם התורה, עמליה ובחורי הישיבות הקדושות.

הדברים נאמרו במהלך שיעורו השבועי המועבר מדי מוצאי שבת מבית הכנסת 'היזדים' בירושלים. תוך כדי העיסוק ההלכתי בדין 'תינוק שנשבה', עבר הגר"י יוסף להתייחס לשיח הציבורי ולמתקפות נגד הציבור החרדי ולומדי התורה.

"שומעים את ההסתה שיש בתקשורת", אמר בכאב, "כל החדשות שכל פעם הם נגד בחורי הישיבות. 'משתמטים'? – הם המשתמטים! בחורי ישיבות 'עריקים'? – הם עריקים!".

בהמשך דבריו התקיפים, העלה הרב יוסף על נס את חשיבותם של לומדי התורה לקיומם ולביטחונם של כלל יושבי הארץ, ואמר: "בחורי ישיבות מצילים את הדור! בחורי הישיבות מצילים את כל ארץ ישראל!".

הגר"י יוסף חתם את התייחסותו "אבל יש הסתה גדולה מאוד, נורא ואיום! על בחורי הישיבות".
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןבחירות 2026

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