גבלס מוחא כפיים: ישראל וטראמפ במתקפה חריפה על כלת הנובל

פרס נובל לשלום הוענק לנווי פילאי, ( צילום: ויקפידה )

פרס נובל לשלום שהוענק לנווי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה של האו"ם שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, הצית עימות חריף. משרד החוץ בישראל יצא במתקפה חריגה בעוצמתה, וגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את הבחירה והאשים את הזוכה בשנאת ישראל.

משרד החוץ 'לא הסתיר' את זעמו על החלטת ועדת פרס נובל להעניק את פרס השלום לשופטת הדרום אפריקנית לשעבר, נבי פילאי. בהודעה חריפה שפרסם המשרד, הוא האשים את פילאי בהפצת שקרים, שנאה ועלילות דם נגד ישראל, וטען כי הענקת הפרס לה אינה הכרה בצדק, אלא ניסיון להעניק לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל באמצעות אחד הפרסים היוקרתיים בעולם. ״אילו היה פרס לשקרים, לשנאה ולעלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת, אלא אחת המובילות״, נכתב בהודעת משרד החוץ. לקחת להם את הילד: חגג יום הולדת 7 על צוק 900 מטר דני שפיץ | 08:43 בהמשך הגיעה ההשוואה החריפה ביותר: ״כעת, לאחר שוועדת נובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה־21, יוזף גבלס שר התעמולה הנאצי בוודאי מוחא כפיים מהגיהינום״.

( צילום: : Abed Rahim Khatib/Flash90 )

גם טראמפ לא חסך במילים

הביקורת בישראל לא נותרה לבדה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף אף הוא את הבחירה בפילאי, תוך שהוא מזכיר את עמדותיה כלפי ישראל ואת הדוח שהובילה באו"ם.

״אני לא יודע שום דבר על האישה הזאת, וגם אף אחד אחר לא יודע עליה. ככל הידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה שהיא, באופן ברור מאוד, שונאת את ישראל״,

כתב טראמפ ברשת החברתית שלו.

בעצרת בסירקיוז שבמדינת ניו יורק כינה טראמפ את פילאי דמות לא מוכרת, והביע זעם על כך שהפרס לא הוענק לו. הוא טען כי סייע לסיים שמונה מלחמות, והצהיר כי למעשה היה ראוי לקבל שמונה פרסי נובל לשלום, ולא אחד בלבד.

טראמפ אף תקף את ועדת הפרס ואת נורווגיה, ואמר כי ההחלטה היא ״כתם שלא יימחה״ על המדינה. לדבריו, פרס נובל לשלום איבד את אמינותו בעקבות החלטה שלדבריו התקבלה בידי אידאולוגים קיצוניים המתנגדים לדמוקרטיה.

פילאי, בת 85, היא משפטנית דרום אפריקנית שכיהנה בעבר כנציבת זכויות האדם של האו"ם וכשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. ועדת נובל נימקה את בחירתה בתרומתה לצדק הבינלאומי, לזכויות האדם ולמאבק בפשעי מלחמה.

פילאי קיבלה את הבשורה על זכייתה בעת ביקור בנירנברג שבגרמניה, סמוך לבית המשפט ההיסטורי שבו נערכו משפטי פושעי המלחמה הנאצים לאחר מלחמת העולם השנייה. בתגובה משועשעת לקהל שהריע לה, אמרה כי אם ימחאו כפיים עוד קצת, אולי תחלוק את הפרס עם טראמפ.