תוכנית "דבר השבוע" בהגשת משה מנס מביאה לקדמת הבמה את הנושאים הבוערים ביותר שעל סדר היום החרדי והישראלי: מהתפתלות המערכת הפוליטית סביב אחוז החסימה והקרבות הפנימיים במגזר, דרך גל המחאות הסוער סביב סוגיית הגיוס ותופעות הלוואי הקהילתיות שלו, ועד לפסיכולוגיה שעומדת מאחורי תעשיית הכושר, קיצורי הדרך והטרנדים הקיצוניים.

1. הקרב על אחוז החסימה והחשבוניות המושתקות

בשיחה פוליטית נוקבת עם הפרשן הפוליטי יוסי בן עטר ('סרוגים'), עלתה לסדר היום התמודדותן של המפלגות הקטנות בציבור החרדי והדתי, ובראשן מפלגת "הציבור החרדי" בראשות לייטנר.

רצים ביודעין לאי-מעבר: מנס חשף כי גורם בכיר המקורב למפלגתו של לייטנר מודה כי הסיכוי לעבור את אחוז החסימה נמוך. בן עטר הסביר כי האסטרטגיה מבוססת על יצירת מפגן כוח ראשוני (כ-40,000 קולות), בדומה למסלול שערך בשעתו איתמר בן גביר עד לפריצתו הפוליטית.

צביעות הליכוד ונתניהו: הועלתה ביקורת נוקבת על קמפיין ההפחדה של הליכוד נגד דמויות כדוגמת עופר וינטר, משה פייגלין ואיתמר בן גביר בעבר. הפרדוקס: נתניהו והליכוד היו אלה שנלחמו בכל כוחם כדי להפיל הצעות חוק להורדת אחוז החסימה – ומנגד מאשימים כעת את המתמודדים בסיכון הגוש. בן עטר הסביר כי נתניהו פועל כך כדי למנוע יצירת מפלגות זעירות של שני מנדטים שיסחטו אותו ביום שאחרי הבחירות.

עיתונאים בשירות הקמפיינים: בשיחה נחשפה מעורבותם של עיתונאים חרדים בקמפיין 'דגל התורה'. בן עטר אישר כי ישנם עיתונאים המחוברים לאסטרטגים ואף מוציאים חשבוניות, לצד עיתונאים בעלי תפיסת עולם מודרנית בחייהם הפרטיים שמחזיקים בעמדות שמרניות בפוליטיקה מתוך אמונה כי שינוי מבוקר צריך לקרות מבפנים.

2. "הפלג צדק?": הסערה ברחוב החרדי והפחד השקט מהמשטרה

אחד הראיונות המטלטלים בתוכנית נערך עם יוסי סרגובסקי, מיוצרי התוכנית הוויראלית "כיפות שחורות", בעקבות הסרטון שחרך את הרשת שבו זעק: "זה לא רק הפלג הירושלמי, הפלג הירושלמי צדק, כולנו שם".

מפגן ערבות או פסטיבל? סרגובסקי הסביר כי ההשתתפות בעצרות התמיכה והמחאות נגד מעצר בחורי ישיבות חרגה מזמן מגבולות "הפלג הירושלמי". בעצרות משתתפים אברכים מסלובודקה, זוגות צעירים ובחורים מכל הקשת החרדית. התופעה הפכה לסוג של "עלייה לרגל" המבוססת על תחושת ערבות הדדית והוראת רבנים.

הסדק באמון והפחד מהמשטרה: השיחה הציפה את התפרצות מוטיב ה-"אנחנו והם" מול רשויות המדינה. סרגובסקי שיתף בדוגמה אישית על אחיו הצעיר (כבן 12) שפתח פאניקה מנוכחות ניידת משטרה.

השלכות בטיחותיות ופליליות: מנס חשף נתון מדאיג לפיו בארגוני השמירה הקהילתיים (כדוגמת "שומרים" במודיעין עילית) מתקבלים דיווחים על אירועים פליליים חמורים, אך תושבים חוששים להתלונן במשטרה מתוך פחד רדיפה.

3. השביעי באוקטובר: לוח השנה העברי מול הלועזי והכוח שבשיר

אריאל שרפר התארח באולפן לדיון מרתק על אופן ציון ימי הזיכרון והשביעי באוקטובר בציבור החרדי לעומת הציבור הכללי.

התנגשות מושגית: הציבור החרדי פועל בלעדית לפי לוח השנה העברי. הצירוף "שמחת תורה" עם מילות אסון יצר קונפליקט שפה, מה שהוביל לאימוץ מונחים חלופיים כמו "השביעי לעשירי" או "שבת שחורה", לצד ניסיונות פוליטיים לשנות את שם המלחמה ל"מלחמת התקומה".

עוצמת הניגון מול הנאומים: שרפר עמד על היתרון הייחודי של חיבור דרך מוזיקה וניגון. ימי הזיכרון הממלכתיים חלים לרוב בימי ספירת העומר (שבהם נמנעים משמיעת מוזיקה), אך ביהדות – שיר וניגון מחברים את הלבבות בעוצמה הדומה לתפילה ולפרקי תהילים, הרבה מעבר לנאומים פוליטיים וטקסים רשמיים.

4. מנינג'ה פצוע ועד פילאטיס עם גורי כלבים: אשליות הכושר והמחיר הנפשי

בחלק הבריאות והאורח החיים אירח מנס את ד"ר איתי זיו לשיחה נוקבת על תעשיית הבריאות, המיתוסים וקיצורי הדרך. במקביל שודר קטע מיוחד עם אלוף העולם בנינג'ה, ששיחזר באולפן כיצד הצליח לגבור על מתחרים מכל העולם ולזכות בתואר הבינלאומי כשהוא סובל מפציעה מורכבת.

הטרנדים, קיצורי הדרך והפסיכולוגיה:

זריקות הרזיה וטרנדים מהירים: ד"ר זיו הצביע על תופעה גוברת של בני נוער ומבוגרים המשלמים 1,500–2,000 ש"ח בחודש מכיסם הפרטי על זריקות הרזיה או ניתוחים אסתטיים, רק כדי להימנע מתהליך הדרגתי של 6–8 חודשי אימון ותזונה נכונה. פסיכולוגיית המחיר ("אפקט הבוטיק"): מנס וד"ר זיו דנו במקרה שבו מתאמן סירב להתאמן במחיר נגיש של 150 ש"ח, אך ברגע שהמחיר עלה ל-400 ש"ח לאימון אישי – הוא שילם ברצון מתוך תפיסה שמחיר גבוה מעיד על מוצר "יוקרתי" ורציני יותר. הימנעות ממאמץ ומיטות סבילות: הציבור מחפש פתרונות פסיביים – החל ממיטות סבילות (כדוגמת מיטות ד"ר שטאובר) ומשטחי רטט, ועד לאלקטרודות חשמליות (EMS). ד"ר זיו הבהיר: ללא מאמץ אמיתי, עליית דופק והסתגלות הדרגתית, הגוף לא יגיע לשינוי אמיתי ולאורח חיים בריא לאורך זמן (Longevity). שיא הטרנדים – פילאטיס גורים ויוגה בסאונה: בשיחה נחשף הטרנד הלוהט שסוחף את הארץ: אימוני פילאטיס רצפה בעלות של 180 ש"ח לשיעור, שבהם מסתובבים בין המתאמנים כ-10 גורי כלבים. למרות הסחת הדעת, רשימות ההמתנה לאימונים הללו מגיעות מקצה הארץ ועד קצה.

את התוכנית חתם משה מנס בתודות לצוות ההפקה ולצלם אבי לודמיר על תפעול המערכת ברוע ובמקצועיות תחת לחץ זמנים כבד.