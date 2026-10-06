שביעי באוקטובר

השבוע בתוכנית: יוסי בן עטר, יוסי סרגובסקי, אריאל שרפר, ד"ר איתי זיו ודביר אפרתי בתוכנית מגזין מקיפה | מאחורי הקלעים של הקמפיינים הסמויים בציבור החרדי, העדויות המטלטלות מגל המחאות נגד הגיוס, הפחד השקט מניידות המשטרה והמומחה שמסביר למה אנשים מוכנים לשלם 380 ש"ח כדי לעשות פילאטיס עם גורי כלבים | דבר השבוע
שקט נוראי בנעורים: המונולוג של המגיש על השביעי לאוקטובר | נס הצלה או ניצחון פירוס? הוויכוח הנוקב על המעצר במודיעין | "קיבל 3 מיליון שקלים מהמדינה - וקרע את הצו" הסערה שהסעירה את האולפן | למה אסור להירדם במטוסים ומפלגת המחאה החרדית שלא צפוייה לעבור את החוז החסימה (דבר ראשון)
שירות חרדים בגופי המדינה - איך הגענו ממציאות של אפס מסלולים לשפע שכזה? | אחרי ה 07.10 חלה עלייה בהירתמות החרדית לשירות | בארגון 'צו השעה' מסבירים: אילו מסלולי שירות קיימים ואיך תבחר את המסלול שלך? (חרדים)