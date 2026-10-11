העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:07 העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה ( צילום: לפי סעיף 27א )

למעלה מ-13 שעות חלפו מאז הופעלה התרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין ביישוב ערב אל עראמשה בגליל המערבי, ובצה"ל גם הבוקר (ראשון) עדיין לא יודעים מהו העצם שחצה מלבנון לישראל, נתפס במצלמות האבטחה - ונעלם.

דובר צה"ל עדכן רק כעבור ארבע שעות מההתרעה על החדירה כי "תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

העצם החשוד שחדר מלבנון באזור הגליל המערבי ( צילום: לפי סעיף 27א )