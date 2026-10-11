למעלה מ-13 שעות חלפו מאז הופעלה התרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין ביישוב ערב אל עראמשה בגליל המערבי, ובצה"ל גם הבוקר (ראשון) עדיין לא יודעים מהו העצם שחצה מלבנון לישראל, נתפס במצלמות האבטחה - ונעלם.
דובר צה"ל עדכן רק כעבור ארבע שעות מההתרעה על החדירה כי "תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".
צה"ל הקפיץ כוחות גדולים ליישובים הסמוכים לגבול, בהם אדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה, כדי לסרוק ולשלול אפשרות של חדירת העצם שזוהה לאחד היישובים.
לצד הכוחות הרגליים הוקפצו גם מסוקים שסייעו בסריקות מהאוויר. הבוקר, הסריקות נמשכות בניסיון להבין מה התרחש.
לצד הסריקות, בצה"ל הבהירו כי בעורף האזרחית יכולים לשמור על שגרה מלאה ואין הנחיות מיוחדות.