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תעלומה בצפון

העצם החשוד שחדר מלבנון לישראל והקפיץ את הצבא - נעלם ועדיין לא זוהה | צפו

עצם בלתי מזוהה חדר מלבנון לישראל לפני למעלה מ-13 שעות, צה"ל הקפיץ כוחות גדולים לסרוק אחריו לצד מסוקים - אך עד כה עדיין לא ברור מהו העצם שחדר לישראל ותועד במצלמות האבטחה (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה
העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה (צילום: לפי סעיף 27א)

למעלה מ-13 שעות חלפו מאז הופעלה התרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין ביישוב ערב אל עראמשה בגליל המערבי, ובצה"ל גם הבוקר (ראשון) עדיין לא יודעים מהו העצם שחצה מ לישראל, נתפס במצלמות האבטחה - ונעלם.

דובר עדכן רק כעבור ארבע שעות מההתרעה על החדירה כי "תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

העצם החשוד שחדר מלבנון באזור הגליל המערבי (צילום: לפי סעיף 27א)

צה"ל הקפיץ כוחות גדולים ליישובים הסמוכים לגבול, בהם אדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה, כדי לסרוק ולשלול אפשרות של חדירת העצם שזוהה לאחד היישובים.

לצד הכוחות הרגליים הוקפצו גם מסוקים שסייעו בסריקות מהאוויר. הבוקר, הסריקות נמשכות בניסיון להבין מה התרחש.

לצד הסריקות, בצה"ל הבהירו כי בעורף האזרחית יכולים לשמור על שגרה מלאה ואין הנחיות מיוחדות.
צה"ללבנוןחדירה לשטח ישראלערב אל עראמשה
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