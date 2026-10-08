"המפקד האכזר": חוסל המחבל שהחזיק בחטופות ובחטוף בשבי בעזה

המחבלים שחוסלו

צה"ל תקף מוקדם יותר השבוע במרחב העיר עזה וחיסל את מחמד מחסן נמר יאזגי, מפקד בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה מעורב לאורך המלחמה בהחזקת חטופים במרחב חטיבת העיר עזה, בהם אמילי דמארי, רומי גונן ומתן אנגרסט.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בעת האחרונה קידם יאזגי מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה. אמילי דמארי, אחת החטופות שהוחזקו בשבי במרחב שבו פעל יאזגי, שוחררה לאחר 471 ימי שבי קשים. לפני כשבועיים, לרגל שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, חשפה דמארי תיעודים מצמררים מימיה הראשונים בשבי, בהם תמונות מחדר הניתוח בבית החולים שיפא כשהיא מוקפת בצוות רפואי עזתי ובמחבלי חמאס חמושים. "לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה דמארי בפוסט מרגש. "אני בתוך חדר מגעיל מלא בדם, גופה על הרצפה לידי, ניגש 'דוקטור' ומציע את עצמו כד"ר חמאס כשלידו עוד 10 מפלצות עם קלצ'ניקוב על הראש שלי, ואני רק מתפללת לאלוהים שישמור עליי בסיטואציה הזו."

אמילי דמארי בחדר הניתוח ב'שיפא'

רומי גונן, שורדת שבי נוספת שהוחזקה במרחב, שיתפה בחודש מרץ האחרון כי חוותה התקף חרדה קשה כשתפסה אותה אזעקה בכביש. "אותי תפסה האזעקה פעמיים בכביש, וזה ישר זורק אותי חזרה לחוסר אונים ופחד לא נשלט", כתבה. "חוויתי את התקף החרדה הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי והייתי לבד".

בתקיפה נוספת שבוצעה שלשום במרחב צברה, חיסל צה"ל את המחבל מוחמד פוזי מוחמד עווד גמל, מחבל בגדוד דרג' תופאח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. גם הוא קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.