בליל שישי ליד הציון: פדויי השבי בהתוועדות חסידית מרגשת

בליל שישי האחרון התקיימה התוועדות חסידית מרגשת על יד האוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בקווינס, ניו יורק, בהשתתפות שורדי השבי אליה כהן ועומר שם טוב. השניים הגיעו יחד עם הת' שניאור נפתלין לשאת תפילה בציון הקדוש, והצטרפו להתוועדות שערך הרב מאיר שור עם תלמידי התמימים.

הביקור בציון הרבי מצטרף לשורה של ביקורים שערכו שורדי השבי במקום הקדוש לחסידי חב"ד ברחבי העולם. כידוע, הציון הפך לאורך השנים למוקד תפילה עבור אלפי מבקרים המגיעים מכל קצווי תבל, ובמיוחד בעתות משבר ומצוקה.

עומר שם טוב, שחזר לארץ לאחר תקופת שבי קשה, סיפר בעבר על הדרך בה שמר על קשר עם היהדות גם בתנאים הקשים ביותר. במהלך שהותו בשבי, הצליח לקיים קידוש בכל שבת במשך חודשיים באמצעות בקבוק מיץ ענבים קטן שקיבל ממחבל. "הבקבוק הקטן הזה החזיק איתי עד חודשיים לפני ששוחררתי, וכל שישי היינו ממלאים את הפקק במיץ ועושים קידוש", סיפר בריאיון לאחר שחרורו.

גם אליה כהן, שורד שבי נוסף, הגיע לציון הרבי במהלך השנה האחרונה. בעקבות הריאיון המצמרר שהעניק רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד שנפל ב"אסון הנמר", לפודקאסט 'כיכר FM עם אלי גוטהלף', בו העלה טענה כי שורדי השבי לא הגיעו לומר לו תודה, פרסם כהן תגובה חמה: "רפי היקרי אנחנו אהובים אותך ואני אשמח להגיע אליך מתי שתרצה".