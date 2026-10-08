הפרויקט המוזיקלי 'צמאה' משיק סינגל חדש ומסקרן לקראת אירועי הענק של השנה, והפעם בביצוע מפתיע במיוחד: 'הפרויקט של רביבו' מבצע את הניגון החב"די המוכר 'וטהר ליבנו' בעיבוד חדש, קצבי ומלא שמחה. ההשקה מגיעה רגע לפני פתיחת הקופות לאירועי 'צמאה' תשפ"ז במוצאי שבת הקרובה.

ההרכב האהוב – רביב בן-מנחם, ניר בן-מנחם ואלירן צור – לוקח את אחד מניגוני חב"ד המוכרים לשבתות ולימים טובים ומעניק לו פנים חדשות לגמרי. בניגוד לניגוני געגוע חסידיים רבים, הניגון 'וטהר ליבנו' הוא מנגינה שמחה במיוחד, שמילותיה לקוחות מתוך תפילת העמידה של שבת קודש. הניגון מבטא תפיסה ייחודית: הקירבה אל הבורא אינה חייבת להגיע מתוך כאב או קושי, אלא גם ובעיקר מתוך תחושת הודיה, קרבה ושמחה על הטוב הגדול והשפע הקיים בעולם. העיבוד החדש של נאור כרמי, המפיק המוזיקלי של 'צמאה', משלב את הסגנון הנוסטלגי והחם של 'הפרויקט של רביבו' עם הניגון החסידי בצורה שנועדה לפנות לכל גווני עם ישראל.

וטהר ליבנו מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

התזמון של ההשקה אינו מקרי. השבת הקרובה, שבת פרשת בראשית, מציינת את תחילתו של מחזור קריאת התורה החדש ואת פרשת סיפור בריאת העולם בששת ימי המעשה ושבת המנוחה. השבת נושאת עמה מסר של קדושה, מנוחה וחיבור – ערכים שעומדים בליבו של השיר החדש.

חברי 'הפרויקט של רביבו' שיתפו על החיבור האישי שלהם לניגון: "שבת בשבילנו זה היום השמח, המשפחתי והקדוש ביותר בשבוע. בכל שבוע מחדש אנחנו מחכים ומצפים לה – למשפחתיות, לבית הכנסת, לניגונים ולטעמים המיוחדים שלה. התרגשנו מאוד לבצע את הניגון המיוחד הזה ולשתף פעולה עם פרויקט בסדר גודל של צמאה".

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הדואט המרטיט של מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות בביצוע 'אמת' מבריכת הסולטן, סינגל הבכורה של אלעזר יפרח 'אבי נתן', והסינגל החדש של מני דיסקינד 'ניחוח קדם'.

פרויקט 'צמאה', שמתקיים באופן מסורתי מזה 17 שנים, הפך לאחד מאירועי המוזיקה החסידית המרכזיים בשנה. פתיחת מכירת הכרטיסים לאירועי תשפ"ז תתקיים במוצאי שבת בראשית הבאה עלינו לטובה, והסינגל החדש משמש כהכנה מוזיקלית מיוחדת לקראת האירועים.