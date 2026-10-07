מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות בדואט מרטיט: 'אמת' בבריכת הסולטן

במופע הענק שהתקיים בבריכת הסולטן בירושלים, נפגשו על במה אחת שני ענקי הזמר החסידי - מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות, למפגש פסגה של רגש, עוצמה ונשמה. אלפי משתתפים התכנסו מול חומות העיר העתיקה לקומזיץ יהודי שהפך לאחד מרגעי השיא של עונת המוזיקה החסידית.

אחד מרגעי השיא שנצרבו בזיכרונם של המשתתפים נרשם כאשר השניים עמדו יחד ושרו בדואט את הלהיט 'אמת', בלחנו של בנצי שטיין. הביצוע המשותף, שהתרחש על רקע האווירה המיוחדת של בריכת הסולטן, שילב את הכוח הקולי של שני הזמרים עם קהל האלפים ששרו יחד.

כעת יוצא הביצוע לאור בקליפ לייב משובח, שמתעד את הרגע המיוחד מהמופע. על העיבוד והניצוח המוזיקלי הופקד המאסטרו יואלי דיקמן, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה המשלבת את הביצוע החי עם איכות הפקה מקצועית. הקליפ צפוי להפוך לנכס צאן ברזל בהיכלי המוזיקה החסידית.

ההפקה של הפרויקט בוצעה על ידי אקטיבר, כשהלחן המקורי של בנצי שטיין קיבל עיבוד וניצוח מוזיקלי מיוחד מידיו של יואלי דיקמן. השילוב בין הביצוע החי, קהל האלפים והמיקום הייחודי של בריכת הסולטן יוצר חוויה מוזיקלית שמביאה את האווירה של הקומזיץ היהודי הגדול בעולם ישירות אל הקהל.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של יומי לאווי 'מי אדיר' המיועד לחופה, והסינגל הקצבי של הרשי אייזנבך 'מקדים שלום' עם מסר של אחדות.