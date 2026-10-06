הזמר הרשי אייזנבך משיק סינגל חדש ותוסס בשם 'מקדים שלום', יצירה פאנקית וקצבית המלווה בקליפ צבעוני ומסקרן. השיר, שיצא לאור רגע אחרי החגים עם פתיחתה של עונת החורף, מביא מסר פשוט אך חשוב במיוחד בימים אלו: להקדים שלום לכל אדם.

הקליפ המושקע מציג את סדר יומו הגדוש של אייזנבך, כשבין הקלטה לחתונה ובין שידור להופעה הוא לא שוכח להקדים שלום לכל אדם. המסר המרכזי של השיר הוא קריאה ברורה: להקדים שלום, לחייך, ללחוץ יד ולהרבות אחדות בעם ישראל.

השיר עורר שיח עוד טרם יציאתו הרשמית, כאשר נרכש בהפתעה במהלך צילומי התוכנית 'המלחינים' ב'קול חי' בשידור חי. הרגע המיוחד הזה הוסיף לציפייה לקראת השקת הסינגל, שמגיע כעת עם מעטפת ויזואלית מרשימה.

את הלחן יצר אבי סולי, בעוד שהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי אלי קליין ואיצי ברי. הקליפ עצמו עבר בימוי ועריכה של שרולי ברונכר, עם צילומו של נתי אלבר. על הייצוג, ההפקה והניהול אמון בני קוביץ, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הניגון 'חבוקה ודבוקה בך' בביצועו של שלוימי בוקשפן, שהולחן לבקשת האדמו"ר מטאלנא שליט"א, ופרויקט 'הושענא רבה' של עקיבא גרומן עם נבחרת קולית מובחרת.

הקליפ כולל אתגר מיוחד לצופים: כמה הקדמות שלום הצלחתם לספור? השאלה הזו הופכת את הצפייה בקליפ לחוויה אינטראקטיבית, כשהצופים מוזמנים לשים לב לכל הרגעים שבהם אייזנבך מקדים שלום לאנשים שונים לאורך יומו.