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המופע השנתי

אלפי משתתפים באירוע ענק של איחוד הצלה בבריכת הסולטן בירושלים 

כ-6,400 צופים גדשו אמש את בריכת הסולטן בירושלים במופע הסוכות השנתי והמסורתי של ארגון איחוד הצלה, שהגיע לקיבולת מלאה (Sold Out) (מוזיקה)

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מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)

האירוע, התקיים השנה בסימן ציון של 20 שנה להקמת הארגון והוקדש לאלפי המתנדבים ולפעילותם מצילת החיים.

במהלך הערב עלו בזה אחר זה על הבמה שורה של גדולי הזמרים במוזיקה היהודית והישראלית: אברהם פריד, יעקב שוואקי, להקת 'זושא' ישי ריבו, ויאיר אלייצור, שהרימו את הקהל בערב של אש ואחדות.

רגע שיא מרגש נרשם כשבר קופרשטיין ששרד בשבי החמאס 738 ימים עלה עם משפחתו לבמה ונשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר הודיע על פתיחת הקמפיין המיוחד לגיוס 738 מכשירי החייאה (דפיברילטורים) מצילי חיים, מכשיר אחד כנגד כל אחד מ-738 הימים שבהם שהה בר בשבי.

נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, אמר: ״במשך 738 ימים התפללנו לחזרתו של בר. במשך 738 ימים הלב של כולנו החסיר פעימה בכל יום מחדש. הערב, כשאנחנו רואים את בר עומד כאן איתנו בריא ושלם, אנו מתחייבים לגייס 738 דפיברילטורים ולהחזיר את פעימות הלב לאין ספור מטופלים ברגעי החירום הקריטיים ביותר. הערב הזה, אנו הופכים את התרומות שלכם לפעימות לב של ממש."

בהמשך הערב שר בר קופרשטיין על הבמה לצד האמן יאיר אלייצור, בביצוע מרגש ומיוחד שחבר לחוויותיו הקשות מתקופת השבי והביע תקווה והודיה.

המופע המסורתי השנתי של איחוד הצלה חיבר בצורה עוצמתית בין שירה, שמחת חג, והוקרה לאלפי מתנדבי איחוד הצלה, רופאים, פרמדיקים וחובשים, העוזבים את עיסוקיהם בשגרה ובחירום כדי להעניק מענה רפואי ראשוני ומהיר בכל רחבי הארץ.

האירוע היה יריית הפתיחה לציון שני עשורים של פעילות ענפה שבהם הגישו מתנדבי הארגון סיוע רפואי למיליוני בני אדם.

מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
מופע הסוכות השנתי של ארגון איחוד הצלה בבריכת הסולטן (צילום: יעקב סגל נתנאל ברייק ומנדי טויטו)
איחוד הצלהאברהם פרידישי ריבויעקב שוואקיאלי בירבר קופרשטיין

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