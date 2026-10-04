מהקודש פנימה: הלחן שהרבי מטאלנא ביקש והפך להמנון החסידות

בערב חג השבועות תשפ"ה, נקרא ר' ישראל עדלמאן אל מעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מטאלנא שליט"א. הרבי פנה אליו בבקשה מיוחדת: להלחין ניגון חדש על המילים 'חבוקה ודבוקה בך' מתוך תפילת ההושענות. השליחות הפכה ליצירה מוזיקלית שתפסה מקום מרכזי בחסידות טאלנא, ומהר מאוד הפכה לחלק בלתי נפרד מכל טיש ומעמד.

הניגון, שנולד מבקשה אישית של האדמו"ר, מבטא כיסופים עמוקים לקיום מצוות ישיבת הסוכה ונטילת ארבעת המינים מתוך טהרה מוחלטת ושמחת חג אמיתית. מאז אותו ערב חג, הלחן מרעיד לבבות בכל מעמד בחסידות, ובמיוחד בימי חג הסוכות וההושענות, כשהוא מהדהד בבתי המדרש ומלווה את החסידים בתפילותיהם. כעת, הניגון יוצא מגבולות בית המדרש בהפקה מוזיקלית מקצועית. בעל המנגן שלוימי בוקשפן נכנס לאולפן ומציג ביצוע חם ומדויק, שמביא את הלחן במלוא עוצמתו הרגשית. לקולו מצטרפת 'טאלנער קאפעליא', המעניקה לשיר את האותנטיות החסידית המיוחדת לה.

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את העיבוד המוזיקלי ביצע נפתלי לנדסמן, שהעניק ליצירה מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. ההפקה כוללת עיצוב עטיפה של זעירא, והיא מצטרפת לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית.

הפרויקט מהווה דוגמה לקשר המיוחד בין אדמו"רים לבין היוצרים המוזיקליים בעולם החסידות. הבקשה האישית של הרבי מטאלנא, שהפכה ללחן אהוב ומושר, ממחישה כיצד מוזיקה חסידית נוצרת מתוך צורך רוחני עמוק ומתוך רצון להעלות את התפילה והעבודה הרוחנית של החסידים.

הלחן: שרולי עדלמאן | עיבוד: נפתלי לנדסמן | מקהלות: 'טאלנער קאפעליא' | עיצוב עטיפה: זעירא.